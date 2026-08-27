Samsung Galaxy S26 FE ufficiale: One UI 9 e tanta AI

Come anticipato la scorsa settimana, Samsung ha svelato ufficialmente il nuovo Galaxy S26 FE. È il modello più economico della serie annunciata a fine febbraio, ma il prezzo è aumentato rispetto al precedente Galaxy S25 FE a causa della nota crisi delle RAM. Tra le novità software ci sono One UI 9 e funzionalità Galaxy AI.

Samsung Galaxy S26 FE: specifiche e prezzi

Il nuovo Galaxy S26 FE ha un design leggermente diverso da quello del suo predecessore e più simile a quello degli altri Galaxy S26. La novità estetica più visibile è la sporgenza del modulo fotografico posteriore. Lo schermo Dynamic AMOLED 2X conserva la diagonale di 6,7 pollici, la risoluzione FHD+ e il refresh rate variabile (60-120 Hz).

Queste sono le altre specifiche: processore Exynos 2500, 8 GB di RAM, 128/256/512 GB di storage, fotocamere posteriori da 50, 12 e 8 megapixel (principale, ultra grandangolare e tele con zoom ottico 3x), fotocamera frontale da 12 megapixel, connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, GPS, Galileo, NFC e 5G, porta USB Type-C e batteria da 4.900 mAh con ricarica rapida da 45 Watt e wireless da 15 Watt (nella confezione non c’è il caricabatteria).

In pratica, l’unica novità hardware è il processore. Più numerose quelle software. Gli utenti troveranno la One UI 9 basata su Android 17 e nuove funzionalità fotografiche. My FanCam, introdotta sui Galaxy pieghevoli, permette di seguire automaticamente un soggetto mantenendolo sempre al centro dell’inquadratura e ricalibrando in maniera intelligente il video. Super Steady con blocco orizzontale consente di realizzare video più stabili durante attività sportive, viaggi o situazioni in movimento.

Photo Assist permette l’editing delle immagini tramite comandi in linguaggio naturale. Gli utenti possono ad esempio trasformare il giorno in notte, aggiungere nuovi elementi o ricostruire parti mancanti dell’immagine. Ogni modifica può essere visualizzata, rivista o annullata in qualsiasi momento.

Samsung ha inoltre aggiornato le funzionalità incluse in Galaxy AI. Now Brief offre ora un livello di personalizzazione più elevato con schede informative configurabili (ad esempio per previsioni meteo e benessere). Gli utenti possono anche creare le proprie schede attraverso un prompt. Now Nudge estende il supporto alle app di terze parti, mostrando suggerimenti pertinenti e tempestivi durante la giornata.

Infine, Cerchia e Cerca con Google consente ora di cercare contemporaneamente più elementi presenti in un’immagine, facilitando l’identificazione di prodotti, luoghi, oggetti o idee in un unico passaggio. Samsung garantisce fino a sette aggiornamenti del sistema operativo e sette anni di patch di sicurezza.

Lo smartphone sarà disponibile dal 4 settembre in tre colorazioni: Blueberry, Graphite e Pistachio. I prezzi sono 819,00 euro (128GB) e 919,00 euro (256GB), quindi 50 e 90 euro in più rispetto al Galaxy S25 FE. In Italia non arriverà la versione con 512 GB di storage.