Come sarà il Samsung Galaxy S26 FE: presentazione il 27 agosto

Tra una settimana esatta sapremo tutto sul nuovo Samsung Galaxy S26 FE. Ci sono pochi dubbi sul fatto che sarà questo il dispositivo protagonista del nuovo evento programmato dall’azienda per giovedì 27 agosto. Andrà in scena quando in Italia saranno le ore 14 e potrà essere seguito in diretta streaming su YouTube.

Samsung Galaxy S26 FE arriverà il 27 agosto

Qui sotto il breve teaser pubblicato (generato con l’AI), un riferimento piuttosto chiaro alla tripla fotocamera posteriore. Il comunicato di rito fa riferimento a innovazioni legate proprio al comparto imaging, all’intelligenza artificiale e all’interfaccia One UI, rendendo più semplice per gli utenti acquisire, creare e connettersi ogni giorno .

Rispetto al modello dello scorso anno, dovrebbe essere caratterizzato da un design inedito, in linea con il resto della serie. L’immagine qui sotto è stata pubblicata una decina di giorni fa dal sito Android Headlines e mostra in anteprima quelle che dovrebbero essere le tre colorazioni proposte: Purple, Black e Green. Una è coerente con quanto mostrato dal filmato di oggi.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, il nuovo Galaxy S26 FE dovrebbe integrare il processore Exynos 2500 affiancato da 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna, a seconda del modello. La batteria avrà una capacità di 4.900 mAh con supporto alla ricarica cablata da 45 W. Sono attesi sensori fotografici sul retro da 50, 12 e 8 megapixel, uno frontale da 12 megapixel, mentre il display sarà da 6,7 pollici con pannello Dynamic AMOLED 2X, risoluzione 2340×1080 pixel e refresh rate da 120 Hz. 193 grammi il peso, 7,4 millimetri lo spessore. Il sistema operativo preinstallato al lancio di settembre sarà Android 17 con interfaccia One UI 9.0.

Occhio al prezzo di vendita, perché la crisi delle memorie che sta mordendo tutto il settore tecnologico non ha risparmiato nemmeno i dispositivi mobile di Samsung: dovrebbe partire da 799 euro, 30 euro in più rispetto alla versione base lanciata lo scorso anno.