Fairphone 6+ è lo smartphone Android con riparabilità 10/10

L’azienda olandese ha annunciato il Fairphone 6+. Questo nuovo smartphone Android conserva la principale caratteristica del suo precedessore, ovvero la facilità di smontaggio e quindi la massima riparabilità, come certificato dagli esperti di iFixit. I miglioramenti hardware hanno comportato un incremento del prezzo finale. Per la prima volta viene distribuito anche negli Stati Uniti.

È sufficiente un singolo cacciavite Torx T5

Il nuovo Fairphone 6+ è uno smartphone di fascia media. Ha uno schermo AMOLED di 6,31 pollici con risoluzione di 2484×1116 pixel, refresh rate variabile (10-120 Hz), luminosità massima di 1.400 nits e supporto HDR10. Le novità hardware rispetto al modello precedente sono due: processore Snapdragon 7s Gen 4 e 12 GB di RAM LPDDR5. Ci sono ancora le colorazioni verde e nero, mentre il blu ha sostituito il bianco.

Queste sono le altre specifiche: 256 GB di storage UFS 3.1, slot per microSD fino a 2 TB, fotocamere posteriori da 50 e 13 megapixel, fotocamera frontale da 32 megapixel, connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, GPS, Galileo, NFC e 5G, altoparlanti stereo, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali e batteria da 4.415 mAh. Il sistema operativo è Android 16. Sono garantiti sei aggiornamenti del sistema operativo (quindi fino ad Android 22). Il prezzo è 649 euro, 50 euro in più del Fairphone 6.

L’azienda olandese sottolinea che possono essere sostituiti 12 componenti (le parti di ricambio saranno disponibili fino al 2033). Gli esperti di iFixit hanno confermato la facilità di smontaggio. È infatti sufficiente usare un singolo cacciavite Torx T5 per togliere la cover posteriore (due viti), la batteria e gli altri componenti, come si può vedere nel video. Il punteggio di riparabilità è quindi 10/10.

Il Fairphone 6+ è sicuramente un’ottima scelta per gli utenti che cercano uno smartphone riparabile e un supporto a lungo termine. Il prezzo è tuttavia piuttosto alto. A titolo di confronto, il Redmi Note 15 Pro+ 5G con lo stesso processore, 12 GB di RAM e 512 GB di storage costa 479,90 euro.