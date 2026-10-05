Fitbit Edge sarà il successore del Fitbit Charge 6?

Da diverse settimane circolano indiscrezioni sul Fitbit Charge 7. In base alle informazioni e alle immagini ottenute da AndroidHeadlines non sarà questo il nome del nuovo dispositivo indossabile di Google. Il successore dell’attuale Fitbit Charge 6 si chiamerà Fitbit Edge. Avrà caratteristiche intermedie tra il Pixel Watch 5 e il Fitbit Air. Dovrebbe essere annunciato entro fine mese.

Fitbit Edge: specifiche e immagini

Il Fitbit Charge 6 è stato annunciato tre anni fa (settembre 2023). Sembrava quindi uscito definitivamente dal catalogo dei fitness tracker. In realtà, un possibile successore è apparso nei documenti inviati alle autorità di regolamentazione di Stati Uniti (FCC) e Singapore (IMDA). Come ha scoperto AndroidHeadlines non si chiamerà però Fitbit Charge 7, ma Fitbit Edge.

Dalle immagini si nota che il cinturino è praticamente identico a quello del Fitbit Charge 6, quindi è in silicone e intercambiabile. La principale differenza estetica è rappresentata dalla forma dello schermo AMOLED. È ovale, invece che rettangolare con lati superiore e inferiore leggermente curvi. Dovrebbe integrare gli stessi sensori: accelerometro, luce ambientale, temperatura, monitoraggio dei battiti cardiaci, misurazione ossigeno nel sangue (SpO2) e NFC.

Il Fitbit Edge avrà inoltre un chip GPS e un altimetro. L’autonomia della batteria dovrebbe essere simile (7 giorni). Oltre alle notifiche supporta diverse app e servizi Google, tra cui Health, Maps, YouTube Music e Find My Phone. I colori saranno almeno tre: arancione, verde e nero.

Non è presente Wear OS. Ciò significa che potrà essere abbinato anche agli iPhone (con almeno iOS 16.4), oltre che agli smartphone Android (con almeno Android 11). Il Fitbit Edge si posiziona tra Fitbit Air (fitness tracker senza schermo) e Pixel Watch 5 (smartwatch), quindi il prezzo sarà compreso tra 99,99 euro e 419,00 euro. Potrebbe essere leggermente superiore ai 159,99 euro del Fitbit Charge 6. L’annuncio è previsto entro fine ottobre.