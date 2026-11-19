Tra le offerte già attive per il Black Friday su Amazon ce n’è una molto interessante e che può aiutare a non perdere i propri oggetti più preziosi o a ritrovarli facilmente in caso di smarrimento. È quella dedicato al bundle che include quattro unità di UGREEN FineTrack Duo 2, il tracker compatibile sia con Android (Find Hub) che con iOS (Find My). Non è mai stato così conveniente: puoi agganciarne uno al portachiavi di casa, un altro a quello dell’auto, uno alla borsa e l’altro può fare da jolly, ad esempio per i bagagli quando si sta per partire in viaggio.

4x UGREEN FineTrack Duo 2 in sconto al Black Friday

Hanno un’autonomia di 12 mesi e una volta terminata è possibile ricaricarli grazie alla porta USB-C in dotazione. Integrano inoltre un segnale acustico da 110 dB da far suonare per individuarli in un istante, connettendosi a una distanza fino a 20 metri grazie al supporto per il Bluetooth. Non è tutto, perché la certificazione IP68 ne assicura la resistenza all’acqua (fino a 60 minuti di immersione a un metro di profondità) e alla polvere, inoltre ci sono gli avvisi anti-smarrimento che segnalano quando non vengono rilevati per un po’, indicando l’ultima posizione nota. Scopri di più nella descrizione completa.

Con una spesa di soli 35,86 euro puoi acquistare il bundle che include quattro pezzi del tracker UGREEN FineTrack Duo 2, grazie allo sconto del 32% rispetto al listino ufficiale. È l’occasione

Le promozioni sull’e-commerce sono già disponibili e rimarranno protagoniste su Amazon ancora per diversi giorni, fino all’appuntamento con il Cyber Monday di fine mese. La Settimana del Black Friday interessa migliaia di prodotti, con ribassi in ogni categoria e per tutte le esigenze.