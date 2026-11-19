Nothing Phone (3) è uno smartphone che di certo non passa inosservato: lo trovi in forte sconto su Amazon per la Settimana del Black Friday. Lo puoi acquistare con un risparmio del 41% rispetto al prezzo di listino, nella colorazione Nero. Dalla sua ha un design unico nella categoria con la Glyph Interface che sfrutta la luce per mostrare le notifiche attraverso l’originale e innovativa matrice posteriore, senza nemmeno dover dare uno sguardo allo schermo.

Sconto speciale su Nothing Phone (3) al Black Friday

Il cuore software è il sistema operativo Android con servizi Google e, tra le specifiche, figura il display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 2800×1260 pixel e frequenza d aggiornamento che arriva a 120 Hz. Sotto la scocca trova posto il processore Snapdragon 8s Gen 4 con supporto nativo alle funzionalità di intelligenza artificiale, affiancato da RAM fino a 24 GB in modalità Boost e 256 GB di memoria interna. Si aggiungono la tripla fotocamera posteriore, quella anteriore (tutte da 50 megapixel), Essential Key fisico associabile ad azioni specifiche come la cattura di screenshot o la registrazione vocale e la batteria con autonomia elevata. Sfoglia la scheda del telefono per saperne di più.

Da listino ufficiale costerebbe 849 euro, ma lo sconto del 41% proposto in questo momento dall’e-commerce lo porta al prezzo finale di 499 euro. Va aggiunto che Amazon si occupa di vendita e spedizione senza passare da intermediari, con la consegna gratis a domicilio prevista già entro domani.

Il periodo ideale per cercare un’occasione da cogliere al volo è arrivato. Ha preso il via la lunga Settimana del Black Friday che ci accompagnerà fino all’appuntamento del 30 novembre con il Cyber Monday. Non serve essere abbonati a Prime per approfittarne: non occorrono sottoscrizioni per risparmiare sugli acquisti.