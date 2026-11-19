Un prezzo pazzesco per il nuovo Samsung Galaxy Z Fold8 su Amazon grazie al Black Friday. Cosa aspetti? Conferma l’ordine a soli 133 euro in 12 rate a tasso zero! Si tratta di un’occasione imperdibile. Nell’elegante colorazione Lavander è un vero gioiello della tecnologia grazie al suo form factor. Comunque puoi scegliere la colorazione che preferisci visto che sono tutte in offerta allo stesso prezzo.

Questo acquisto include la garanzia produttore di 2 anni con 1 anno extra di garanzia senza dover attivare nulla. Grazie al suo doppio display ottieni il massimo divertimento. Lo schermo ampio da aperto e compatto da chiuso lo rende uno smartphone speciale, ideale per quando devi chiamare, inviare email e guardare film. Sottilissimo, è anche leggero e durevole.

Nonostante il design compatto, la batteria da 4800 mAh ti porta a fine giornata anche con un utilizzo intenso. La fotocamera principale da 50MP è in grado di immortalare qualsiasi ricordo. E con la Galaxy AI hai un ecosistema intelligente che migliora la tua produttività senza dover acquistare abbonamenti costosi e tutto perfettamente integrato.

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