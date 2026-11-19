Se stai pensando di mettere una nuova TV 4K in salotto, dai un’occhiata all’offerta dedicata a quelle della gamma TCL T6C, oggi le trovi in promozione su Amazon. Gli sconti fanno parte della Settimana del Black Friday, evento che ha appena preso il via e che andrà avanti nei prossimi giorni. Hanno in dotazione tutto ciò che serve per l’intrattenimento: dallo streaming al gaming.

TCL T6C in sconto al Black Friday: la tua TV 4K

Integrano la piattaforma Fire TV con le applicazioni di piattaforme come Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+, DAZN e così via. Il pannello è QLED, in grado di mostrare immagini autentiche con oltre un miliardo di colori e sfumature, con supporto alle tecnologie HDR e Dolby Vision. Altri punti di forza sono il sistema Motion Clarity, la modalità Game Master per giocare, la presenza di Alexa con la sua intelligenza artificiale e Dolby Atmos. È incluso il telecomando con microfono, tastierino numerico (oggigiorno non è sempre così) e pulsanti per l’accesso rapido ai comandi smart. Può ovviamente essere montato alla parete (standard VESA 200×200). La scheda completa con tutte le caratteristiche in dotazione è ovviamente molto più lunga ed estesa: la trovi nella pagina sull’e-commerce.

Elenchiamo di seguito tutti gli sconti di oggi sulle TV 4K della gamma TCL T6C. In questo modo ognuno può scegliere la versione più adatta al suo salotto.

È iniziata la Settimana del Black Friday, l’evento di Amazon che andrà avanti fino al Cyber Monday. Per tutta la sua durata proporrà offerte in ogni categoria, senza obbligo di abbonamento per approfittarne e risparmiare.