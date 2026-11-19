Ci sono anche tante Smart TV in offerta per la Settimana del Black Friday che ha preso il via oggi su Amazon. L’evento rappresenta la migliore occasione dell’anno per risparmiare sui prodotti dell’e-commerce, anche i televisori. Qui è dove ti segnaliamo gli affari più interessanti della categoria, per mettere un nuovo schermo in salotto.

La tua nuova Smart TV è in sconto su Amazon

Partiamo da un modello in grado di trasformare qualsiasi stanza in un cinema: il Samsung OLED S92H da 77 pollici, oggi in forte sconto rispetto al prezzo di listino. Lanciato quest’anno, ha un pannello 4K dalla qualità impeccabile, funzionalità avanzate e design LaserSlim ultrasottile.

Se non hai problemi di spazio, TCL 85C8L è la scelta giusta. Lo trovi in offerta, sistema SQD-Mini LED e una diagonale da 85 pollici per un coinvolgimento senza compromessi.

È di fascia alta anche il Sony BRAVIA 6 da 48 pollici, sempre con tecnologia OLED. Lo trovi in promozione su Amazon per la Settimana del Black Friday. Tra i punti di forza ci sono Dolby Atmos e DTS:X per il comparto audio.

C’è anche la Hisense 58E7DS da 58 pollici a un prezzo molto interessante. Integra la piattaforma VIDAA con oltre 1.000 applicazioni, audio Dolby Atmos e connettività Bluetooth.

Cambiamo diagonale con la Panasonic S65C da 40 pollici, in offerta sull’e-commerce. Ha un pannello Vivid QLED+ e il motore motore AI Colour Engine.

Se non vuoi spendere troppo, il modello da 55 pollici della gamma Samsung Crystal UHD U8090F è quello che fa per te. In questo momento lo trovi su Amazon a un prezzo molto conveniente.

Stessa diagonale per la Xiaomi TV F Pro in forte sconto. Ha la modalità Game Boost a 120 Hz ideale per giocare, l’integrazione di Alexa+ ed è compatibile con la tecnologia AirPlay.

Vale la pena segnalare anche MEDION MD 850602, un modello da 50 pollici con risoluzione 4K e tecnologia QLED.

Concludiamo con il sogno proibito di molti: LG MRGB96 con pannello 4G, sistema Micro RGB e diagonale da 100 pollici. Con il giusto budget, è una promozione che vale la pena considerare.

Dal Black Friday al Cyber Monday, Amazon ha preparato più di 10 giorni di shopping all’insegna del risparmio. La Settimana del Black Friday è cominciata e mette a disposizione migliaia di promozioni su prodotti di ogni genere, fino al 30 novembre. Non occorre un abbonamento: le offerte sono aperte a tutti.