Smart TV LG in offerta speciale su eBay oggi

Il cinema arriva a casa tua a un prezzo imbattibile. Infatti, proprio in questo momento il prezzo delle Smart TV LG è crollato solo su eBay. Cosa stai aspettando? Vanno a ruba! Scopri tutte le offerte speciali e imperdibili di oggi. Le trovi nel negozio ufficiale LG su eBay e puoi anche pagare a rate tasso zero.

TV 55 pollici LG QNED AI MiniLED QNED70B 4K Smart TV 2026 a soli 426 euro con NOV26

TV 43 pollici LG NANO 4K UHD AI NU85 4K Smart TV 2026 a soli 358 euro con NOV26

TV 65 pollici LG QNED evo AI MiniLED QNED93B 4K Smart TV 2026 a soli 1054 euro con NOV26

TV 77 pollici LG OLED evo AI G5 4K Smart TV 2025 a soli 2564 euro con NOV26

LG FullHD | TV 32” Serie LQ63 | FullHD, Smart TV, HDR10 Pro a soli 204 euro con NOV26