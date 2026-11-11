Apple TV: arriva la lingua dei segni, ma LIS non c'è...

I sottotitoli esistono da sempre, ma per molte persone sorde la lingua dei segni è la lingua vera, quella in cui si pensa e si litiga. Leggere dei sottotitoli, per loro, non è comodo. Su Apple TV adesso compare un interprete in carne e ossa in un angolo dello schermo, e si accende con un semplice interruttore.

Apple TV introduce l’interprete della lingua dei segni

Altre piattaforme trattano l’accessibilità come una versione parallela del film, da cercare in un angolo del catalogo. Apple ha scelto un’altra strada, la lingua dei segni è un’impostazione del titolo, come i sottotitoli. Si può attivare e disattivare, e il film resta sempre lo stesso.

Quando è attiva, in basso a destra compare l’interprete che traduce in segni quello che dicono i personaggi. Piccolo, discreto, ma sempre lì.

Si parte con un po’ di cautela, su un numero ridotto di titoli. Il primo è Being Heumann, il film biografico su Judy Heumann, attivista per i diritti delle persone con disabilità. Parte con questo, e la scelta ha una sua coerenza. Poi c’è F1, il grande successo di casa Apple, che avrà sia la lingua dei segni americana (ASL) sia quella britannica (BSL). Più avanti nell’anno toccherà a Way of the Warrior Kid e a Greyhound.

Niente interpreti generati dall’AI

Apple dice di non usare interpreti generati dall’AI, perché non è quello che la comunità sorda ha chiesto. Al loro posto lavorano interpreti umani, scelti con un gruppo di DASL, i Directors of Artistic Sign Language, che servono a far combaciare l’interprete con il tono del film. Un thriller di guerra e un film di Formula 1 non hanno lo stesso ritmo, e il modo di segnare deve tenerne conto.

Disponibilità

La funzione arriva con iOS 27.2. Prima si va nelle Impostazioni e si attiva la nuova opzione per la lingua dei segni. Poi, sui contenuti Apple Original compatibili, compare un pulsante che segnala che l’interprete è disponibile.

Anche la pagina del titolo cambia. Accanto ai sottotitoli e all’audiodescrizione c’è una nuova icona dedicata, e nella sezione delle lingue c’è un elenco con le lingue dei segni disponibili per quel film.

Per non costringere nessuno a cercare con la lanterna, Apple ha preparato una raccolta editoriale, Movies & Shows with American Sign Language. Funziona anche la ricerca, basta scrivere qualcosa come “with ASL” per vedere i titoli compatibili.

E la LIS? Per ora resta fuori

C’è un dettaglio che il comunicato di Apple non dice. Il film d’esordio, Being Heumann, debutta in streaming a livello globale, e l’app Apple TV è presente in 170 paesi e regioni. Le lingue dei segni nominate sono però soltanto due, l’americana e la britannica. Anche la raccolta editoriale si chiama “Movies & Shows with American Sign Language”, e il nome dice già quale lingua ha la precedenza.

Della LIS, la lingua dei segni italiana, non c’è nemmeno l’ombra. Insomma, non fa proprio una bella figura con la comunità sorda italiana. Apple sa benissimo che la LIS esiste. Il servizio SignTime, quello che mette il supporto clienti in contatto con un interprete in video, la prevede già per l’Italia. La lingua quindi non è sconosciuta. Per ora manca nel catalogo.

Il silenzio non vuol dire che la LIS sia esclusa per sempre. Apple promette altri titoli, ma non altre lingue. In Italia la LIS ha un riconoscimento giuridico dal 2021, quindi la domanda è più che lecita.