Pixel Tag vs AirTag 2: il tracker di Google con UWB e Bluetooth 6.0

Per anni chi usava Android e voleva ritrovare le chiavi doveva accontentarsi dei localizzatori di Samsung, Motorola e simili. Alla buon’ora entra in scena anche Google, con il Pixel Tag, il suo primo tracker, in vendita da oggi.

Pixel Tag, Google lancia il suo AirTag

Annunciato ad agosto, il Pixel Tag lavora con la rete e l’app che l’anno scorso hanno cambiato nome in Find Hub. Negli USA costa 29,99 dollari. Per il momento non è ancora disponibile nel nostro Paese, ma si potrebbe ipotizzare un costo di circa 29 euro. Il listino è praticamente quello dell’AirTag 2 di Apple, è solo un caso?…

Pesa 0,4 once, circa 11 grammi, quindi un filo meno del rivale di Cupertino. Ha una forma oblunga, più allungata di quella dell’AirTag ma anche un po’ più sottile, come un sassolino levigato da un fiume, con tanta tecnologia.

C’è però un’assenza che farà storcere il naso: non ha il foro per agganciarlo a chiavi, valigie o altro. Google lo risolve con accessori da comprare a parte, che servono a legare il Tag agli oggetti. Per un localizzatore nato per essere attaccato a qualcosa, è una dimenticanza curiosa.

Il pulsante che fa suonare il telefono

È la trovata più simpatica. Di solito bisogna far squillare il tracker per ritrovarlo. Qui si può fare il contrario, si preme il pulsante sul Pixel Tag e a suonare è lo smartphone perso chissà dove. Sul tracker di Apple questa possibilità non esiste.

Google promette più di un anno di autonomia con una sola batteria a bottone CR2032, di quelle che si trovano in qualsiasi ferramenta. Con la certificazione IP67 resiste alla polvere e a un tuffo in acqua poco profonda, quindi un temporale o una pozzanghera non sono un problema, ma il fondo di una piscina meglio evitarlo.

Il Tag supporta la tecnologia ultra wideband (UWB) e il Channel Sounding del Bluetooth 6.0. In pratica, sugli Android con chip UWB, una volta vicino al Tag, Find Hub mostra distanza e direzione esatte, come una freccia che porta fino alle chiavi. Con il solo Bluetooth Channel Sounding si ottiene invece solo la distanza, quindi si sa quanto si è vicino, ma non da che parte guardare.

Su quali telefoni funziona

Il Pixel Tag è compatibile con gli smartphone con Android 9 o successivo. Per sfruttare la localizzazione di precisione, però, serve un telefono con chip UWB o con il supporto al Bluetooth 6.0. Senza uno di questi, la ricerca è più generica.