 Black Friday Amazon in anticipo per Amazon Echo Show 8 + Ring
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Black Friday Amazon in anticipo per Amazon Echo Show 8 + Ring

Il Black Friday Amazon inizierà il 16 ma ci sono già diverse offerte in anticipo come questa per avere Echo Show 8 e videocitofono Ring.
Black Friday Amazon in anticipo per Amazon Echo Show 8 + Ring
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Il Black Friday Amazon inizierà il 16 ma ci sono già diverse offerte in anticipo come questa per avere Echo Show 8 e videocitofono Ring.
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Approfitta del Black Friday anche se non è ancora ufficialmente iniziato con le offerte in anticipo che ti permettono di risparmiare moltissimo. Quella che ti stiamo segnalando oggi ti permette di avere l’Echo Show 8 il videocitofono Ring a soli 159,99 euro, invece che 184,98 euro.

Potrai dunque goderti uno sconto del 14% che ti fa risparmiare 25 euro sul totale per avere due dispositivi utilissimi per avere una casa domotica. Inoltre c’è la possibilità di pagarli in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina. Tieni presente che queste offerte sono esclusive per i clienti Prime per cui se non sei ancora iscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

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Black Friday in anticipo: Amazon Echo Show 8 e Ring

L’Amazon Echo Show 8 ha un generoso un display touch HD da 8,7 pollici con colori brillanti e uno straordinario audio che ti permetterà addirittura di guardare i tuoi programmi preferiti in streaming. Potrai associare a tantissimi dispositivi intelligenti che funzionano con Alexa e usare la voce per gestirli. Inoltre potrai fare videochiamate e impostare la schermata home come una cornice fotografica quando non è in uso.

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Il videocitofono ring puoi attaccarlo in qualsiasi posto tu voglia ed è in grado di catturare video con Retinal 2K per una straordinaria nitidezza. Potrai inoltre zoomare fino a 6 X per vedere dettagliatamente oggetti e volti. Ricevi notifiche in tempo reale sul tuo smartphone associato quando viene rilevato un movimento e puoi bloccare alcune aree dalla visuale. Potrai vedere, sentire e parlare con chi è nelle vicinanze del videocitofono. In più è compatibile con Alexa.

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Non tardare perché un’occasione del genere ovviamente non può durare a lungo. Perciò vai su Amazon, approfitta del black friday in anticipo, e acquista l’Echo Show 8 il videocitofono Ring a soli 159,99 euro, invece che 184,98 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 nov 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
11 nov 2026
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