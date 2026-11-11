Black Friday Amazon in anticipo per Amazon Echo Show 8 + Ring

Approfitta del Black Friday anche se non è ancora ufficialmente iniziato con le offerte in anticipo che ti permettono di risparmiare moltissimo. Quella che ti stiamo segnalando oggi ti permette di avere l’Echo Show 8 il videocitofono Ring a soli 159,99 euro, invece che 184,98 euro.

Potrai dunque goderti uno sconto del 14% che ti fa risparmiare 25 euro sul totale per avere due dispositivi utilissimi per avere una casa domotica. Inoltre c’è la possibilità di pagarli in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina. Tieni presente che queste offerte sono esclusive per i clienti Prime per cui se non sei ancora iscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Black Friday in anticipo: Amazon Echo Show 8 e Ring

L’Amazon Echo Show 8 ha un generoso un display touch HD da 8,7 pollici con colori brillanti e uno straordinario audio che ti permetterà addirittura di guardare i tuoi programmi preferiti in streaming. Potrai associare a tantissimi dispositivi intelligenti che funzionano con Alexa e usare la voce per gestirli. Inoltre potrai fare videochiamate e impostare la schermata home come una cornice fotografica quando non è in uso.

Il videocitofono ring puoi attaccarlo in qualsiasi posto tu voglia ed è in grado di catturare video con Retinal 2K per una straordinaria nitidezza. Potrai inoltre zoomare fino a 6 X per vedere dettagliatamente oggetti e volti. Ricevi notifiche in tempo reale sul tuo smartphone associato quando viene rilevato un movimento e puoi bloccare alcune aree dalla visuale. Potrai vedere, sentire e parlare con chi è nelle vicinanze del videocitofono. In più è compatibile con Alexa.

Non tardare perché un’occasione del genere ovviamente non può durare a lungo. Perciò vai su Amazon, approfitta del black friday in anticipo, e acquista l’Echo Show 8 il videocitofono Ring a soli 159,99 euro, invece che 184,98 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.