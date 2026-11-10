 Ring Drone Cam e Rover Cam: i robot di Amazon per la sicurezza
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Ring Drone Cam e Rover Cam: i robot di Amazon per la sicurezza

Amazon presenta i primi due prodotti Ring Robotics: un drone con video 2K per la casa e un robot con telecamera 4K pensato per le aziende.
Ring Drone Cam e Rover Cam: i robot di Amazon per la sicurezza
Business AI Tecnologia Casa e Domotica
Amazon presenta i primi due prodotti Ring Robotics: un drone con video 2K per la casa e un robot con telecamera 4K pensato per le aziende.
Amazon
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Un drone e un robot per la sorveglianza della casa e del contesto professionale. Sono questi i primi due dispositivi lanciati da Amazon con il marchio Ring Robotics, andando ad ampliare il raggio d’azione del brand, fino a oggi conosciuto principalmente per telecamere e videocitofoni. Va precisato che non arriveranno subito da noi, ma vale senza dubbio la pena segnalarli: l’impressione è che ne vedremo molti altri da qui in avanti.

Ring Robotics: Drone Cam e Rover Cam

Partiamo da Ring Drone Cam, che fa esattamente quanto promette il suo nome. Si solleva dalla base di ricarica e pattuglia le stanze dell’abitazione per controllare che tutto vada bene. Segue una routine predefinita oppure si fionda dove c’è bisogno, dopo essere stato allertato da un sensore in caso di allarme. L’obiettivo in dotazione copre un campo visivo di 148 gradi e può ruotare di 360 gradi, effettuando riprese a risoluzione 2K, anche negli ambienti bui grazie alle due luci LED integrate. Eccolo all’opera.

Ring Rover Cam è invece pensato per le aziende. Anche in questo caso, può seguire una pianificazione oppure attivarsi se viene rilevata un’anomalia. Una volta sul posto, effettua una scansione a 360 gradi dell’area, ha una telecamera periscopica ad altezza regolabile per vedere oltre banconi, scaffali e ostacoli, una sirena che si illumina e suona come deterrente, registra e trasmette in tempo reale video 4K.

Entrambi i prodotti si basano sull’intelligenza artificiale di AI Pilot, sistema progettato da Amazon appositamente a questo scopo. Il software è studiato per rendere semplice la fase della configurazione iniziale, la mappatura delle stanze e la definizione del percorso da seguire.

La disponibilità dei primi due prodotti Ring Robotics è prevista in un primo momento solo negli Stati Uniti. Drone Cam sarà proposto dal 27 gennaio al prezzo di 249,99 dollari, mentre Rover Cam dal 16 dicembre e costerà 999,99 dollari.

È una categoria sostanzialmente inedita, è scontato che il lancio sollevi nuove discussioni sul fronte dell’affidabilità e della privacy. Almeno su quest’ultimo aspetto, Amazon assicura di averne tenuto conto durante la progettazione, integrando accorgimenti dedicati. Ad esempio, entrambi impiegano la crittografia TAKE (Throw Away the Key Encryption) per la protezione dei video acquisiti.

Fonte: Amazon

Pubblicato il 10 nov 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Google Gemini 4 Carbon disponibile per tutti

Google Gemini 4 Carbon disponibile per tutti
Black Friday, 7 prompt per non farsi fregare dagli sconti

Black Friday, 7 prompt per non farsi fregare dagli sconti
Apple Creator Studio: meno limiti AI con 50 dollari

Apple Creator Studio: meno limiti AI con 50 dollari
Alexa+ arriva nel browser in Italia, è online su alexa.com

Alexa+ arriva nel browser in Italia, è online su alexa.com
Google Gemini 4 Carbon disponibile per tutti

Google Gemini 4 Carbon disponibile per tutti
Black Friday, 7 prompt per non farsi fregare dagli sconti

Black Friday, 7 prompt per non farsi fregare dagli sconti
Apple Creator Studio: meno limiti AI con 50 dollari

Apple Creator Studio: meno limiti AI con 50 dollari
Alexa+ arriva nel browser in Italia, è online su alexa.com

Alexa+ arriva nel browser in Italia, è online su alexa.com
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
10 nov 2026
Link copiato negli appunti