Ring Drone Cam e Rover Cam: i robot di Amazon per la sicurezza

Un drone e un robot per la sorveglianza della casa e del contesto professionale. Sono questi i primi due dispositivi lanciati da Amazon con il marchio Ring Robotics, andando ad ampliare il raggio d’azione del brand, fino a oggi conosciuto principalmente per telecamere e videocitofoni. Va precisato che non arriveranno subito da noi, ma vale senza dubbio la pena segnalarli: l’impressione è che ne vedremo molti altri da qui in avanti.

Ring Robotics: Drone Cam e Rover Cam

Partiamo da Ring Drone Cam, che fa esattamente quanto promette il suo nome. Si solleva dalla base di ricarica e pattuglia le stanze dell’abitazione per controllare che tutto vada bene. Segue una routine predefinita oppure si fionda dove c’è bisogno, dopo essere stato allertato da un sensore in caso di allarme. L’obiettivo in dotazione copre un campo visivo di 148 gradi e può ruotare di 360 gradi, effettuando riprese a risoluzione 2K, anche negli ambienti bui grazie alle due luci LED integrate. Eccolo all’opera.

Ring Rover Cam è invece pensato per le aziende. Anche in questo caso, può seguire una pianificazione oppure attivarsi se viene rilevata un’anomalia. Una volta sul posto, effettua una scansione a 360 gradi dell’area, ha una telecamera periscopica ad altezza regolabile per vedere oltre banconi, scaffali e ostacoli, una sirena che si illumina e suona come deterrente, registra e trasmette in tempo reale video 4K.

Entrambi i prodotti si basano sull’intelligenza artificiale di AI Pilot, sistema progettato da Amazon appositamente a questo scopo. Il software è studiato per rendere semplice la fase della configurazione iniziale, la mappatura delle stanze e la definizione del percorso da seguire.

La disponibilità dei primi due prodotti Ring Robotics è prevista in un primo momento solo negli Stati Uniti. Drone Cam sarà proposto dal 27 gennaio al prezzo di 249,99 dollari, mentre Rover Cam dal 16 dicembre e costerà 999,99 dollari.

È una categoria sostanzialmente inedita, è scontato che il lancio sollevi nuove discussioni sul fronte dell’affidabilità e della privacy. Almeno su quest’ultimo aspetto, Amazon assicura di averne tenuto conto durante la progettazione, integrando accorgimenti dedicati. Ad esempio, entrambi impiegano la crittografia TAKE (Throw Away the Key Encryption) per la protezione dei video acquisiti.