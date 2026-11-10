Alexa+ arriva nel browser in Italia, è online su alexa.com

Sapevamo che questo momento sarebbe arrivato fin da quando Amazon ha portato Alexa+ in Italia, nel mese di aprile: da oggi la versione evoluta dell’assistente è accessibile anche via browser, all’indirizzo alexa.com. La disponibilità è immediata per tutti i clienti con accesso anticipato.

Alexa+ su alexa.com, da oggi anche in Italia

L’interfaccia online include le funzionalità già presenti nell’applicazione mobile e sui prodotti compatibili, come quelli della gamma Echo. Si possono ad esempio organizzare le attività quotidiane, gestire le apparecchiature connesse alla smart home, creare liste degli acquisti e altro ancora.

La compatibilità è garantita con tutti i browser desktop, da Chrome a Edge, passando per Firefox, Safari e così via. Con una mossa di questo tipo, Amazon rende Alexa+ accessibile da un numero maggiore di dispositivi.

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