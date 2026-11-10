Claude Fable 5.2 progetta un sistema operativo completo

Il CEO di Anthropic aveva suggerito di rallentare lo sviluppo dei modelli AI. Nel documento inviato alla SEC ha evidenziato i rischi derivanti dall’incremento delle capacità. L’azienda ha proposto anche una legge sulla sicurezza. Invece continua a sfornare nuovi modelli sempre più potenti. Claude Fable 5.2 può progettare un sistema operativo completo e formalizzare teoremi matematici.

Sviluppo di un sistema operativo con oltre 1.000 agenti

Anthropic ha svelato due modelli: Claude Fable 5.2 e Mythos 5.2. Sono praticamente identici, ma il secondo ha meno restrizioni per compiti di cybersicurezza e biologia, quindi è accessibile ad un numero limitato di organizzazioni. Ovviamente sono più veloci e potenti delle precedenti versioni. In quasi tutti i benchmark superano i modelli GPT-6 Astra di OpenAI e Gemini 4 Argon di Google.

L’azienda californiana ha evidenziato in particolare le capacità avanzate di Fable 5.2 nella programmazione agentica. Durante un esperimento, un ingegnere ha assegnato a Fable 5.2 il compito di progettare il prototipo di un sistema operativo. A partire da una cartella vuota, il modello ha coordinato oltre 1.000 agenti che hanno lavorato ininterrottamente per otto giorni alla scrittura, al collaudo e alla revisione del codice.

Il risultato finale (visibile nel video) è un sistema operativo funzionante, in grado di avviarsi su un portatile e dotato di un proprio kernel, driver per disco, tastiera e rete, sistema di archiviazione permanente dei file, gestione a finestre, schermata di accesso, programma di installazione e funzionalità integrate di Claude.

Fable 5.2 ha inoltre risolto due problemi di fisica teorica relativi ai buchi neri e formalizzato l’ultimo teorema di Fermat in circa 30 ore, utilizzando un team di 1.000 agenti con intervento umano minimo. Il modello ha anche ottime capacità ingegneristiche e robotiche.

Per trovare vulnerabilità nei software e scrivere le patch è preferibile usare Mythos 5.2, in quanto Fable 5.2 blocca la maggioranza delle richieste (ecco perché Mythos 5.2 non è disponibile pubblicamente). Quando gli utenti inseriscono prompt su argomenti di sicurezza informatica e biologia considerati pericolosi, le risposte arrivano da Opus 4.8 e Opus 5, rispettivamente.

Fable 5.2 è disponibile su Claude Platform, Amazon Web Services, Google Cloud e Amazon Azure. Mythos 5.2 è invece accessibile ai ricercatori di sicurezza e ai biologi solo attraverso i Cyber Verification Program e Life Sciences Verification Program.