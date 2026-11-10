 Claude Fable 5.2 progetta un sistema operativo completo
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Claude Fable 5.2 progetta un sistema operativo completo

Claude Fable 5.2 ha progettato un sistema operativo funzionante in otto giorni, utilizzando 1.000 agenti per scrittura, collaudo e revisione del codice.
Claude Fable 5.2 progetta un sistema operativo completo
Business AI Informatica Sistemi operativi
Claude Fable 5.2 ha progettato un sistema operativo funzionante in otto giorni, utilizzando 1.000 agenti per scrittura, collaudo e revisione del codice.
Google AI Studio
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Il CEO di Anthropic aveva suggerito di rallentare lo sviluppo dei modelli AI. Nel documento inviato alla SEC ha evidenziato i rischi derivanti dall’incremento delle capacità. L’azienda ha proposto anche una legge sulla sicurezza. Invece continua a sfornare nuovi modelli sempre più potenti. Claude Fable 5.2 può progettare un sistema operativo completo e formalizzare teoremi matematici.

Sviluppo di un sistema operativo con oltre 1.000 agenti

Anthropic ha svelato due modelli: Claude Fable 5.2 e Mythos 5.2. Sono praticamente identici, ma il secondo ha meno restrizioni per compiti di cybersicurezza e biologia, quindi è accessibile ad un numero limitato di organizzazioni. Ovviamente sono più veloci e potenti delle precedenti versioni. In quasi tutti i benchmark superano i modelli GPT-6 Astra di OpenAI e Gemini 4 Argon di Google.

L’azienda californiana ha evidenziato in particolare le capacità avanzate di Fable 5.2 nella programmazione agentica. Durante un esperimento, un ingegnere ha assegnato a Fable 5.2 il compito di progettare il prototipo di un sistema operativo. A partire da una cartella vuota, il modello ha coordinato oltre 1.000 agenti che hanno lavorato ininterrottamente per otto giorni alla scrittura, al collaudo e alla revisione del codice.

Il risultato finale (visibile nel video) è un sistema operativo funzionante, in grado di avviarsi su un portatile e dotato di un proprio kernel, driver per disco, tastiera e rete, sistema di archiviazione permanente dei file, gestione a finestre, schermata di accesso, programma di installazione e funzionalità integrate di Claude.

Fable 5.2 ha inoltre risolto due problemi di fisica teorica relativi ai buchi neri e formalizzato l’ultimo teorema di Fermat in circa 30 ore, utilizzando un team di 1.000 agenti con intervento umano minimo. Il modello ha anche ottime capacità ingegneristiche e robotiche.

Per trovare vulnerabilità nei software e scrivere le patch è preferibile usare Mythos 5.2, in quanto Fable 5.2 blocca la maggioranza delle richieste (ecco perché Mythos 5.2 non è disponibile pubblicamente). Quando gli utenti inseriscono prompt su argomenti di sicurezza informatica e biologia considerati pericolosi, le risposte arrivano da Opus 4.8 e Opus 5, rispettivamente.

Fable 5.2 è disponibile su Claude Platform, Amazon Web Services, Google Cloud e Amazon Azure. Mythos 5.2 è invece accessibile ai ricercatori di sicurezza e ai biologi solo attraverso i Cyber Verification Program e Life Sciences Verification Program.

Fonte: Anthropic

Pubblicato il 10 nov 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Alexa+ arriva nel browser in Italia, è online su alexa.com

Alexa+ arriva nel browser in Italia, è online su alexa.com
Muse di Meta arriva sugli smartwatch: perché non installarlo

Muse di Meta arriva sugli smartwatch: perché non installarlo
Effect Builder di Instagram: come creare filtri per le Stories con l'AI

Effect Builder di Instagram: come creare filtri per le Stories con l'AI
Claude Fable 5.2 e Mythos 5.2 di Anthropic: cosa sanno fare

Claude Fable 5.2 e Mythos 5.2 di Anthropic: cosa sanno fare
Alexa+ arriva nel browser in Italia, è online su alexa.com

Alexa+ arriva nel browser in Italia, è online su alexa.com
Muse di Meta arriva sugli smartwatch: perché non installarlo

Muse di Meta arriva sugli smartwatch: perché non installarlo
Effect Builder di Instagram: come creare filtri per le Stories con l'AI

Effect Builder di Instagram: come creare filtri per le Stories con l'AI
Claude Fable 5.2 e Mythos 5.2 di Anthropic: cosa sanno fare

Claude Fable 5.2 e Mythos 5.2 di Anthropic: cosa sanno fare
Luca Colantuoni
Pubblicato il
10 nov 2026
Link copiato negli appunti