Muse di Meta arriva sugli smartwatch: perché non installarlo

Muse, l’agente AI di Meta, ha ora una app per Apple Watch e Android WearOS, e il consiglio più sensato è lasciarla lì dov’è…

L’app di Muse arriva sugli smartwatch di casa Apple e Android. Dall’orologio si può chiamare l’assistente e parlarci, scrivergli o dettare i messaggi. Può anche sbrigare faccende come prenotare i biglietti per un evento. Meta sottolinea poi che Muse si collega alle sue altre app, Facebook e Instagram in testa, ma anche al calendario, alla posta e alle app finanziarie di chi lo usa.

Meta dice anche che Muse sa controllare gli abbonamenti, tenere traccia delle spese, segnalare gli addebiti dimenticati. Affidare però i propri dati finanziari all’assistente di Meta non è, per usare un eufemismo, la mossa più brillante del secolo. È come consegnare le chiavi di casa a un tizio che ha un ottimo curriculum e un passato con parecchi lati oscuri.

L’utente approva ogni azione, ma è davvero così?

Meta assicura che gli utenti possono approvare le azioni prima che avvengano, poi a smentire tutto ci pensa la cronaca. A settembre Muse ha sincronizzato 187.000 righe dal database di Apple Messaggi di un utente su macOS, mentre l’accesso completo al disco era disattivato. Quindi, come la mettiamo? Se un assistente fa questo con una cronologia di chat, viene da chiedersi che cosa potrebbe combinare con i dati bancari o con quello che si accumula su uno smartwatch.

L’avvertenza in fondo alla pagina

Per onestà, Meta non nasconde del tutto il problema. In fondo alla pagina dell’App Store ammette che l’agente può sbagliare o fare cose inattese. Agli utenti chiede di controllare e intervenire quando serve. L’agente, quindi, è sì, autonomo, ma non è tutto rose e fiori. Il sollievo di delegare, a questo punto, è un ricordo lontano.

Nel frattempo l’azienda continua a infilare Muse ovunque. C’è anche Muse Code, pensato per giocarsela con Claude Code di Anthropic e con ChatGPT Codex di OpenAI. L’espansione procede a ritmo da maratoneta con la fretta di arrivare per primo.

Alla luce dei precedenti, Muse è un’app da evitare, su qualsiasi piattaforma e dispositivo. Chi ha già un Apple Watch o un Android WearOS, poi, un assistente ce l’ha già. Siri AI gira su Watch, Mac, iPad, iPhone e altri dispositivi, e gli impegni storici di Apple sulla privacy restano in piedi. Persino Gemini è più sicuro.