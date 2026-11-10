 Effect Builder di Instagram: come creare filtri per le Stories con l'AI
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Effect Builder di Instagram: come creare filtri per le Stories con l'AI

Instagram lancia Effect Builder, lo strumento web che crea filtri per le Stories da un semplice prompt AI. Come funziona.
Effect Builder di Instagram: come creare filtri per le Stories con l'AI
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Instagram lancia Effect Builder, lo strumento web che crea filtri per le Stories da un semplice prompt AI. Come funziona.
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Instagram ha appena lanciato Effect Builder, uno strumento che genera filtri personalizzati per le Stories partendo da una semplice descrizione scritta. Funziona sul web e, per ora, solo per chi vive negli Stati Uniti ed è maggiorenne. Per tutti gli altri, c’è da aspettare.

Effect Builder di Instagram: cos’è e come funziona

Effect Builder funziona in modo molto semplice. C’è una casella dove si racconta l’idea al chatbot. Volendo è possibile anche allegare qualche immagine di riferimento per fargli capire lo stile che si ha in mente, così non inventa un’estetica tutta sua. Una volta scritta l’idea, si carica qualche foto e si guarda che cosa ne esce. Il risultato fa schifo? Basta chiedere delle modifiche con altri messaggi.

C’è un’opzione curiosa: lasciare che sia l’AI di Instagram a riscrivere la propria richiesta, ad esempio: Fai un filtro che trasforma le foto in pagine di fumetto. Quando il filtro è abbastanza convincente, si invia direttamente a Instagram da Effect Builder. Non va in onda subito, però, deve passare un controllo di sicurezza. Superato quello, il filtro compare nelle Stories e chiunque può usarlo.

C’è anche una piccola ricompensa per l’ego. Ogni volta che qualcuno applica il proprio effetto, Instagram metterà un link al profilo, così gli altri sanno a chi fare i complimenti, o con chi prendersela…

Venite a me, creator…

La nuova funzione arriva una settimana dopo l’espansione di Edits, l’app di montaggio video di Instagram, su macOS. Il quadro è quello di una piattaforma che continua a riempire la dispensa di strumenti per i creator.

Fonte: Edits di Instagram

Pubblicato il 10 nov 2026

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Tiziana Foglio
Pubblicato il
10 nov 2026
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