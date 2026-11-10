Firefox 160 è in download (link diretto) con le Mini Window

Il browser di Mozilla fa cifra tonda: arriva Firefox 160. Non c’è ancora l’annuncio sul sito ufficiale, ma il server FTP ospita già i file per l’installazione. Il lancio cade esattamente due settimane dopo quello della release 159, come previsto. Le novità non mancano, vediamo quelle più interessanti.

Mini Window e la altre novità di Firefox 160

L’attenzione è rivolta soprattutto alle Mini Window (mini finestre), la funzionalità che permette di muovere una scheda in una finestra che rimane sempre in primo piano durante la navigazione. Per farlo è sufficiente fare clic con il pulsante destro del mouse in qualsiasi punto della pagina e selezionare la voce evidenziata qui sotto.

A quel punto viene chiesto cosa spostare in una mini finestra, se la scheda intera oppure un elemento selezionato.

Proviamo con la scheda intera, questo è il risultato. La mini finestra rimane sempre in primo piano, anche sopra alle altre applicazioni.

Ci sono poi un controllo per la velocità di riproduzione nel player Picture-in-Picture (da 0,25x a 2x), il supporto ai file MKV con audio FLAC, MP3 o PCM, una visualizzazione più chiara degli URL (maggiore contrasto tra dominio e resto dell’indirizzo), il comando Incolla e cerca mostrato nel menu contestuale della barra dell’indirizzo (se negli appunti ci sono termini generici e non un URL).

Al changelog (la versione finale verrà pubblicata oggi sul sito ufficiale) si aggiunge il solito elenco di bugfix. Lato mobile, su Android, l’aggiornamento abilita di default le restrizioni Local Network Access per questioni di sicurezza e corregge automaticamente gli indirizzi che contengono uno spazio.

La versione 161 entra nel canale Beta

L’arrivo della release 160 nel canale Stable porta con sé la successiva versione 161 in quello Beta, per il via alla fase di test. Non sarà un major update, ma non mancheranno alcune funzionalità inedite come quelle dedicate alla copia dell’URL della scheda attiva attraverso una scorciatoia da tastiera, il miglioramento del supporto per le videochiamate WebRTC e dell’importazione della cronologia da Chrome.

L’easter egg che rende omaggio a Snake

Di recente è stato scoperto un simpatico easter egg nascosto in Firefox alcuni mesi fa. È quello che permette di accedere a un minigioco in stile Snake, direttamente nel browser. Per attivarlo è sufficiente digitare una qualsiasi operazione matematica con risultato 150 nella barra dell’indirizzo, poi fare clic sull’icona che compare.