Chatbot in HomeView? Il codice di iOS 27.3 lascia un indizio

Dentro la beta di iOS 27.3 c’è un flag che si chiama “Conversational Apps“, cioè una categoria dedicata alle app conversazionali. Apple non spiega quali app ci finirebbero dentro, e il codice non dà alcun elenco. Però non serve una laurea per capire dove si va a parare. I chatbot come ChatGPT e Claude sono i candidati più ovvi per sedersi sul divano di HomeView, il futuro hub smart home di Apple.

ChatGPT e Claude su HomeView? Cosa rivela la beta di iOS 27.3

Chiaramente, siamo nel campo delle ipotesi. Secondo pdfu su X, la stessa beta porta con sé il supporto al routing audio bidirezionale e alla gestione delle sessioni. Il problema è che, sempre stando a pdfu, tutto questo è ancora non completamente collegato.

C’è poi un’altra novità, meno scintillante, ma forse più concreta: una protezione anti-spoofing. Dopo tre tentativi falliti, HomeView chiederà all’utente di autenticarsi con l’iPhone. Chi prova a fare il furbo con la voce o con altri trucchi si troverà davanti un buttafuori sempre più scorbutico.

Dopo il blocco, infatti, arriva anche un sistema di attese a scalare. Al secondo lockout si aspetta un’ora. Si sale poi gradualmente fino a otto ore al quarto. Otto ore sono un turno di lavoro intero, o una buona notte di sonno, a seconda di come la si vuole vedere. Per un ladro frustrato, una punizione decisamente poco poetica.

Disponibilità

Nessuna delle due funzioni è stata annunciata da Apple, e non c’è una data. Per ora resta quello che si trova di solito nelle beta: indizi sparsi, e una buona dose di fantasia da parte di chi li guarda.