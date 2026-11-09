Instagram: stima AI dell'età in tutto il mondo

Meta ha annunciato che la tecnologia AI per la stima dell’età su Instagram verrà estesa a tutto il mondo. L’obiettivo è individuare gli utenti che inseriscono una data di nascita falsa e applicare automaticamente le protezioni degli account per adolescenti. In Australia verrà invece utilizzata la soluzione offerta da Apple su iOS.

In arrivo anche su Facebook e Threads

Gli account per adolescenti sono stati introdotti su Instagram a settembre 2024 (dall’inizio di aprile 2025 anche su Facebook e Messenger). Differiscono da quelli standard per una serie di restrizioni, tra cui account privato per impostazione predefinita, blocco dei contenuti sensibili e ricezione dei messaggi solo da persone conosciute.

Per determinare l’età degli utenti viene utilizzata una tecnologia AI che analizzata diversi “segnali”, come immagini di compleanni, commenti e post. Se l’età stimata è inferiore a 13 anni, l’account viene chiuso. Se invece l’età stimata è tra 13 e 17 anni vengono applicate le restrizioni degli account per adolescenti. All’inizio di maggio, Meta aveva scritto che analizza anche altezza e struttura ossea in foto e video, ma queste parole sono state rimosse il 31 luglio (erano presenti fino al 30 luglio).

La stima AI era disponibile solo in alcuni paesi: Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia, Unione europea e Brasile. La Commissione europea aveva accertato che la verifica dell’età non era efficace e quindi la violazione del Digital Services Act.

Meta afferma che i risultati sono molto positivi, quindi la funzionalità è stata estesa a tutto il mondo. Questo era uno dei impegni presi con l’accordo sottoscritto a fine agosto. I genitori negli Stati Uniti riceveranno la notifica per un video che spiega come funziona la stima dell’età su Instagram.

In Australia verrà invece utilizzata la soluzione sviluppata da Apple. Quando i genitori configurano lo smartphone dei figli vedranno l’opzione per indicare un intervallo di età. Ogni volta che viene scaricata un’app, questa informazione è inviata allo sviluppatore che verificherà se l’app è adeguata.

Meta sottolinea che l’obbligo della verifica dell’età è stato introdotto in diversi paesi, ma in alcuni non viene indicata la tecnologia, mentre in altri è prevista la raccolta di dati sensibili. L’azienda di Menlo Park estenderà la stima AI in altri paesi su Facebook (attualmente è disponibile solo negli Stati Uniti) e, a fine anno, arriverà anche su Threads.