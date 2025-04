Account per adolescenti anche su Facebook e Instagram

Circa sei mesi fa, Meta ha annunciato gli account per teenager su Instagram. L’azienda di Menlo Park ha aggiunto ulteriori protezioni e introdotto lo stesso tipo di account anche su Facebook e Messenger. Quest’ultima novità sarà inizialmente disponibili in quattro paesi.

Nuove protezioni su Instagram

Le impostazioni dell’account teenager vengono automaticamente applicate agli utenti con età inferiore a 16 anni. Possono essere modificate solo con il permesso di un genitore. Meta scrive che, da quanto sono disponibili gli account su Instagram, il 97% degli adolescenti ha mantenuto le impostazioni predefinite.

Oltre a quelle già previste, Meta ha introdotto altre due restrizioni. I teenager non possono avviare uno streaming live senza l’autorizzazione dei genitori. È necessario ottenere il permesso anche per rimuovere la sfocatura dalle immagini con nudità ricevute con i messaggi diretti. Queste due novità saranno disponibili nei prossimi mesi.

Account per adolescenti su Facebook e Messenger

Gli account per adolescenti sono ora disponibili anche su Facebook e Messenger. Offrono le stesse protezioni di Instagram che limitano l’accesso a contenuti inappropriati e la ricezione di messaggi da sconosciuti. Il rollout è iniziato oggi in quattro paesi (Stati Uniti, Canada, Australia e Regno Unito) e proseguirà in altri paesi nel corso dei prossimi mesi.

Oltre 54 milioni di teenager utilizzano i nuovi account. In base ad un recente sondaggio condotto negli Stati Uniti, il 94% dei genitori considera utile la novità, mentre l’85% afferma che semplifica il controllo dell’esperienza online dei figli.