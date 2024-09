Instagram, arrivano gli account per teenager: come funzionano?

Meta annuncia oggi una novità importante per la sicurezza dei adolescenti attivi sui social network: si tratta degli account per teenager su Instagram. La funzionalità è descritta come una nuova esperienza protetta e guidata dai genitori .

Gli account per teenager in arrivo su Instagram

Questa tipologia di profili prevede limitazioni su chi può contattarli e sui contenuti da vedere. Inoltre, comportano l’attivazione automatica di impostazioni della privacy più restrittive, adeguate all’età. Si applicano sia a coloro già presenti sulla piattaforma sia ai nuovi iscritti.

Per i ragazzi sotto i 16 anni ci sarà l’obbligo di passare dall’autorizzazione dei genitori per modificare le configurazioni. Questa forma di parental control sarà presente, fino alla maggiore età, quando specificato dal genitore o dal tutore.

Nuove impostazioni per adolescenti e genitori

Ecco, nel dettaglio, quali sono le impostazioni interessate.

Account privati : gli account per teenager verranno configurati come account privati. I ragazzi dovranno così accettare i nuovi follower. Le persone che non li seguono non potranno vedere i contenuti pubblicati né interagire con loro.

: gli account per teenager verranno configurati come account privati. I ragazzi dovranno così accettare i nuovi follower. Le persone che non li seguono non potranno vedere i contenuti pubblicati né interagire con loro. Restrizioni sui messaggi : gli adolescenti avranno impostazioni più restrittive per i messaggi, potranno riceverli solo da persone che seguono o con cui sono già in contatto.

: gli adolescenti avranno impostazioni più restrittive per i messaggi, potranno riceverli solo da persone che seguono o con cui sono già in contatto. Contenuti sensibili : saranno attivate impostazioni più restrittive sui contenuti sensibili, limitando quanto visibile da account non seguiti (ad esempio nei Reel o in Esplora).

: saranno attivate impostazioni più restrittive sui contenuti sensibili, limitando quanto visibile da account non seguiti (ad esempio nei Reel o in Esplora). Limitazione delle interazioni : gli adolescenti potranno essere taggati o menzionati solo da persone che seguono. Sarà attivata la funzione Parole Nascoste, così che parole o frasi offensive verranno automaticamente filtrate da commenti e messaggi diretti.

: gli adolescenti potranno essere taggati o menzionati solo da persone che seguono. Sarà attivata la funzione Parole Nascoste, così che parole o frasi offensive verranno automaticamente filtrate da commenti e messaggi diretti. Limiti di tempo : i teenager saranno incoraggiati a chiudere l’app dopo 60 minuti. I ragazzi sopra i 16 anni potranno estendere l’intervallo di tempo tra i promemoria.

: i teenager saranno incoraggiati a chiudere l’app dopo 60 minuti. I ragazzi sopra i 16 anni potranno estendere l’intervallo di tempo tra i promemoria. Modalità Sospensione : questa novità inserisce gli adolescenti nella modalità Sospensione tra le 22:00 e le 7:00. Sostituisce la modalità Non disturbare e i Promemoria notturni, impedendo loro di ricevere notifiche di notte.

: questa novità inserisce gli adolescenti nella modalità Sospensione tra le 22:00 e le 7:00. Sostituisce la modalità Non disturbare e i Promemoria notturni, impedendo loro di ricevere notifiche di notte. Chat del figlio: i genitori potranno vedere con chi i loro figli adolescenti hanno recentemente scambiato messaggi (ma non il contenuto).

Come sottolineato nel comunicato ufficiale dell’annuncio, molte di queste opzioni erano già presenti. Ecco il chiarimento.

… molte di queste impostazioni erano già presenti per gli adolescenti, ma in alcuni casi potevano scegliere di non utilizzarle. Gli account per teenager non solo applicano ulteriori protezioni, ma richiedono ai ragazzi più giovani (under 16) di ottenere il permesso dei genitori per modificarle.

Le tempistiche del rollout

La fase di trasferimento degli adolescenti attivi su Instagram negli account per teenager andrà a completarsi entro 60 giorni nei territori di Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Australia. Per quanto riguarda l’Italia e il resto dell’Unione Europea, avverrà più avanti nel corso di quest’anno.

Meta afferma inoltre di essere al lavoro su tecnologia in grado di evitare che i ragazzi possano mentire sulla loro età per accedere a Instagram senza limitazioni e per verificare che la supervisione sia effettivamente richiesta da un genitore o da un tutore. Al momento, è su base volontaria, vale a dire che sia l’adolescente sia il genitore devono accettare l’esperienza.