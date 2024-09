Commenti Instagram in arrivo su Threads

Lo sviluppatore Alessandro Paluzzi, noto insider, ha recentemente condiviso un’immagine che suggerisce l’arrivo di una nuova opzione su Instagram. Questa funzionalità permetterebbe agli utenti di condividere i commenti ai post di Instagram direttamente su Threads, la piattaforma di short-posting di Meta simile a X.

Secondo l’immagine condivisa da Paluzzi, quando un utente commenta un post su Instagram, potrebbe essere disponibile un nuovo menu a tendina che offre la possibilità di scegliere se condividere il commento solo su Instagram o anche su Threads. Questa mossa rappresenterebbe un ulteriore passo avanti nell’integrazione tra le diverse piattaforme di Meta, consentendo agli utenti di ampliare la portata dei propri commenti e di partecipare a discussioni su entrambe le piattaforme contemporaneamente.

In passato, Meta ha già compiuto alcune mosse per integrare Threads con le sue altre piattaforme. Ad esempio, è stata introdotta la possibilità di visualizzare i post di Threads su Instagram o Facebook, con la successiva opzione per gli utenti di disattivare questa funzionalità. Nonostante Threads non disponga di un sistema di messaggistica diretta proprio, gli utenti possono comunque inviare e ricevere messaggi attraverso Instagram, dimostrando l’impegno di Meta nel creare un ecosistema interconnesso tra le sue diverse piattaforme social.

L’obiettivo di Meta: l’integrazione con il Fediverso

Uno degli sforzi più significativi di Meta è il lento ma costante lavoro per integrare Threads con il Fediverso, come la possibilità per gli utenti di Threads di visualizzare le risposte provenienti dal Fediverso sotto i propri post e, più recentemente, di vedere anche i post degli altri utenti del Fediverso. Questa integrazione mira ad ampliare ulteriormente l’ecosistema social di Meta, consentendo agli utenti di interagire con un pubblico ancora più vasto e diversificato.