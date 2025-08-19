Google Pixel 10 Pro Fold: specifiche complete

Domani sera verranno annunciati i nuovi Pixel 10. Gli utenti italiani potranno sicuramente acquistare i tre smartphone tradizionali (Pixel 10, Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL). Non è noto se arriverà anche il Pixel 10 Pro Fold (la disponibilità potrebbe essere posticipata ad ottobre). Google ha mostrato il design il 12 agosto. Il noto leaker Roland Quandt ha pubblicato le specifiche complete.

Pixel 10 Pro Fold: specifiche e prezzo

Il Pixel 10 Pro Fold sarà il terzo smartphone pieghevole di Google, dopo Pixel Fold (2023) e Pixel 9 Pro Fold (2024). Il design del nuovo modello è rimasto praticamente invariato rispetto al suo predecessore. Google ha invece aggiornato le specifiche. Il leaker Roland Quandt è solitamente affidabile, ma potrebbero non corrispondere a quelle ufficiali.

Il Pixel 10 Pro Fold dovrebbe avere uno schermo interno OLED Super Actua Flex da 8 pollici con risoluzione di 2152×2076 pixel e refresh rate di 1-120 Hz, mentre per lo schermo esterno OLED Actua si prevedono una diagonale di 6,4 pollici, una risoluzione di 2364×1080 pixel e refresh rate di 60-120 Hz.

Queste sono le altre possibili specifiche: certificazione IP68, processore Tensor G5, 16 GB di RAM LPDDR5X, 256/512 GB o 1 TB di storage UFS 4.0, fotocamere posteriori da 48, 10,5 e 10,8 megapixel (principale, ultra grandangolare e tele con zoom ottico 5x), fotocamere frontale e interna da 10 megapixel, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, Galileo, NFC, UWB e 5G, altoparlanti stereo, lettore di impronte digitali laterale, porta USB Type-C, batteria da 5.015 mAh con supporto per ricarica rapida da 30 Watt e wireless Qi2 da 15 Watt.

L’unica certezza è il sistema operativo: Android 16. Google garantirà quasi certamente sette anni di aggiornamenti, come per il Pixel 9 Pro Fold. Secondo il leaker, lo smartphone pieghevole verrà annunciato il 20 agosto, ma arriverà sul mercato il 9 ottobre. Il prezzo della configurazione base (256 GB) dovrebbe essere 1.899 euro.