 Ed ecco anche il Pixel 10 Pro Fold: teaser ufficiale da Google
Google ha pubblicato un nuovo teaser, questa volta dedicato a Pixel 10 Pro Fold, che mostra il design dello smartphone pieghevole.
Tecnologia Mobile
Made by Google su YouTube

Manca ormai solo una settimana all’evento organizzato da Google per il 20 agosto, in cui saranno presentati i nuovi telefoni della gamma Pixel 10. Tra questi ci sarà anche Pixel 10 Pro Fold, lo smartphone pieghevole di ultima generazione che a cui bigG dedica oggi un teaser.

Un video teaser per Google Pixel 10 Pro Fold

La strategia comunicativa messa in campo dal gruppo di Mountain View è chiara: lasciate perdere i rumor, non c’è bisogno di affidarsi ai leak per vedere i prodotti in anteprima, ve li mostriamo noi. Ed ecco dunque un video ufficiale che mette in evidenza il design e conferma alcuni dettagli, a partire da quelli relativi al camera bump. Ecco il testo che lo accompagna.

Quando si tratta di tecnologia, ci sono poche sensazioni paragonabili a quella di aprire il tuo nuovo telefono. Eccetto, ovviamente, aprire il tuo nuovo telefono. E poi… aprire il tuo nuovo telefono.

Nessuna rivoluzione in confronto a quanto visto con la generazione precedente (Pixel 9 Pro Fold). La colorazione proposta è di nuovo quel grigio metallico che abbiamo già visto nel teaser di Pixel 10, con tutta probabilità scelto come tratto distintivo della nuova serie.

Non sappiamo quando il nuovo pieghevole arriverà sul mercato, né se sarà destinato all’Italia. Un’indiscrezione circolata la scorsa settimana ha riferito di possibili ritardi incontrati durante la fase di produzione e che potrebbero aver spinto Google a posticiparne il lancio fino a ottobre.

Potrebbe essere il primo dispositivo della categoria a vantare la certificazione IP68 per la scocca. Tra le specifiche tecniche svelate da alcuni benchmark figurano il chip Tensor G5 progettato internamente (come sul resto della gamma) e 16 GB di RAM.

Ne sapremo di più con l’evento del 20 agosto. Sarà trasmesso in diretta streaming quando da noi saranno le ore 19:00. Pubblicheremo tutte le novità ufficiali su queste pagine, non appena disponibili.

Pubblicato il 13 ago 2025

Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
13 ago 2025
