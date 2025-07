Google Pixel 10 Pro Fold compare su Geekbench con le specifiche

Nel frattempo che ci si avvicina alla data di lancio per i nuovi Pixel 10, Google Pixel 10 Pro Fold, ovvero il prossimo smartphone flessibile dell’azienda di Mountain View, è apparso a sorpresa su Geekbench, accompagnato dalle specifiche.

Google Pixel 10 Pro Fold con 16GB di RAM e Tensor G5

Come specificato dalle nuove informazioni trapelate su Geekbench, Google Pixel 10 Pro Fold, conosciuto anche con il nome in codice “Rango”, sarà equipaggiato con il nuovo SoC Tensor G5, prodotto da TSMC tramite il nodo a 3nm. Si tratta di un processore che integra una tradizionale configurazione octa-core, composta da 1 unità principale Cortex-X4 a 3.78 GHz, 5 core Cortex-A725 a 3.05 GHz e 2 core Cortex-A520 a 2.25 GHz.

Il SoC integra una GPU PowerVR D-Series DXT-48-1536, operante a una frequenza di 1.100 MHz per garantire il massimo della fluidità. Il dispositivo avrà infine ben 16 GB di RAM e verrà lanciato con Android 16, l’ultima versione del robottino verde rilasciata lo scorso 10 giugno.

Con l’adozione del nuovo SoC Tensor G5, Google punta a migliorare l’efficienza energetica e le prestazioni rispetto ai precedenti modelli.

Prestazioni e aspetto

I risultati preliminari su Geekbench di Pixel 10 Pro Fold mostrano un punteggio di 2.276 punti in single-core e 6.173 punti in multi-core. Si tratta tuttavia di punteggi da prendere con le pinze, poiché il modello testato potrebbe ancora trattarsi di una versione non definitiva.

Pixel 10 Pro Fold sarà il terzo smartphone pieghevole di Google, successore di Pixel 9 Pro Fold lanciato nel 2024. L’aspetto mantiene quanto già visto per le varianti tradizionali di Pixel 10, con gli angoli tondi e i bordi piatti. Nel retro il modulo fotocamera, posizionato in alto a sinistra, è in rilievo e anch’esso stondato.

Il lancio è atteso per il 20 agosto, data in cui si svolgerà l’evento proprietario “Made in Google”, in cui verranno presentati anche i modelli base, Pro e XL. Proprio su questi dovrebbe anche essere presente un display di tipo PWM (Pulse Width Modulation) pensato per ridurre l’affaticamento.