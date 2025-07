Google: la serie Pixel 10 con display PWM antiaffaticamento

Con la nuova serie Pixel 10, Google vuol venire incontro al problema dell’affaticamento visivo dovuto all’uso prolungato dello smartphone. Motivo per cui, la nuova gamma di smartphone di Mountain View, sarà la prima della casa ad adottare i display a modulazione di larghezza di impulso (Pulse-width Modulation) ad alta frequenza. Nello specifico, i modelli Pro e XL saranno equipaggiati con display LTPO OLED con PWM a 480Hz.

Google: Pixel 10 Pro e XL con display PWM per ridurre l’affaticamento visivo

Il display con tecnologia PWM è in grado di regolare la luminosità dello schermo alternando rapidamente l’accensione e lo spegnimento dei pixel, influendo più efficacemente sulla comodità visiva, a differenza della frequenza d’aggiornamento. Frequenze PWM più alte riducono il flickering percepibile, minimizzando il disagio per gli occhi. Smartphone come OnePlus 13 hanno un display PWM a 2.160Hz, mentre HONOR Magic 7 Pro raggiunge i 4.320Hz.

Google Pixel 10: perché solo 480Hz

Facendo un paragone con gli smartphone top di gamma cinesi, si nota subito come Pixel 10 Pro e XL abbiano una frequenza ben più inferiore per il display LTOP OLED. Ciò, secondo varie indiscrezioni, dovrebbe dipendere dal driver IC utilizzato, che limita la frequenza PWM rispetto a display più avanzati. Inoltre, un PWM rende necessari più compromessi, come ad esempio un minor numero di livelli di luminosità disponibili, influenzando la resa dei colori e il controllo del contrasto e della gamma.

I produttori devono quindi cercare il miglior compromesso tra qualità visiva e comfort. Google sembra aver optato per la prima, ma un valore così basso potrebbe andare a beneficio di pochi, poiché non tutte le persone hanno la stessa sensibilità allo sfarfallio del display.

Display PWM su tutti i Pixel 10 ma non con la stessa frequenza

Il display PWM da 480Hz non sarà il medesimo su tutti i modelli Google Pixel 10, dato che le varianti base dovrebbero avere un display con una frequenza ancor più bassa rispetto i 480Hz dei modelli più costosi.

Non resta che attendere l’uscita della nuova serie, prevista per l’evento “Made in Google” che si terrà il 20 agosto di quest’anno, per testare la bontà di questa soluzione. Per il resto delle specifiche, vi invitiamo a consultare il nostro articolo dedicato.