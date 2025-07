Google Pixel 10 Pro e Pro XL: possibili specifiche

Google dovrebbe annunciare i nuovi smartphone il 20 agosto. Come già avvenuto in passato si conosce praticamente tutto prima del lancio ufficiale. Dopo quelle del Pixel 10, Android Headlines ha svelato le specifiche dei Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL. All’appello manca solo il Pixel 10 Pro Fold (che quasi certamente non arriverà in Italia).

Specifiche Pixel 10 Pro e Pixel Pro XL

In base ai render apparsi online, il design dei Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL è rimasto praticamente invariato rispetto agli attuali modelli. Anche molte specifiche sono identiche. La principale novità è rappresentata dal processore Tensor G5. Google ha inoltre incrementato la capacità delle batterie.

Il Pixel 10 Pro ha uno schermo OLED da 6,3 pollici, protetto dal Gorilla Glass Victus 2, con risoluzione di 2856×1280 pixel, refresh rate variabile (1-120 Hz) e luminosità massima di 3.000 nit. Oltre al processore Tensor G5 ci sono 16 GB di RAM LPDDR5X e 128/256/512 GB o 1 TB di storage. La batteria ha una capacità di 4.870 mAh e supporta la ricarica rapida da 29 Watt (wireless da 15 Watt).

Il Pixel 10 Pro XL ha invece uno schermo OLED da 6,8 pollici con risoluzione di 2992×1344 pixel e 256/512 o 1 TB di storage. La batteria ha una capacità di 5.200 mAh e supporta la ricarica rapida da 39 Watt (wireless da 15 Watt). Le rimanenti specifiche sono comuni ai due smartphone.

Entrambi hanno tre fotocamere posteriori da 50, 48 e 48 megapixel (principale, ultra grandangolare e teleobiettivo con zoom ottico 5x), fotocamera frontale da 42 megapixel, lettore di impronte digitali, altoparlanti stereo, porta USB Type-C, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, Galileo, NFC e 5G.

Il sistema operativo è ovviamente Android 16 in versione stock. I Google Pixel 10 saranno i primi smartphone che supportano la funzionalità Mobile Network Security. Una notifica avviserà l’utente se c’è un simulatore di celle telefoniche nelle vicinanze che cerca di intercettare le chiamate o gli SMS.