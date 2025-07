Pixel 10, Pixel Watch 4 e Pixel Buds 2a: le immagini del leak

Google ha scelto ormai da qualche anno di contrastare le fughe di informazioni svelando il design dei suoi dispositivi prima degli annunci. Lo ha fatto anche pochi giorni fa, fissando per il 20 agosto la presentazione del nuovo Pixel 10 e mostrando già per intero il design dello smartphone. È servito a evitare ulteriori leak? Ovviamente, no.

Il leak su Pixel 10 e le altre novità Google

Ci ha pensato il solito Evan Blass, pubblicando su X quelle che hanno tutta l’aria di essere le immagini ufficiali dei prodotti che bigG svelerà il mese prossimo. Il primo è proprio lo smartphone. Qui sotto un dettaglio del camera bump posteriore che include i tre sensori fotografici.

C’è poi il Pixel Watch 4. Si attende dunque il debutto anche per lo smartwatch di prossima generazione.

A completare il trio sono gli auricolari wireless Pixel Buds 2a.

Tornando agli smartphone, sappiamo dalle voci di corridoio che Google dovrebbe annunciare anche il modello pieghevole Pixel 10 Pro Fold. Andrà a inserirsi in un segmento di mercato che fin qui ha stentato a decollare, ma introducendo caratteristiche esclusive come la certificazione IP68, per la prima volta nella categoria.

Sono già trapelati anche i presunti prezzi di vendita. Si parla di 899 euro per il modello base (Pixel 10) nella sua versione da 128 GB, passando a 1.099 per la variante Pro (Pixel 10 Pro) sempre da 128 GB, arrivando ai 1.299 euro per il fratello maggiore (Pixel 10 Pro XL) con taglio di memoria da 256 GB. Il pieghevole sarà invece molto più caro: 1.899 euro con 256 GB di storage.

Sul fronte delle specifiche tecniche, il cuore pulsante dovrebbe essere lo stesso per tutti: il chip Tensor G5 progettato internamente da Google e realizzato con processo produttivo a 3 nanometri. Per quanto riguarda invece le funzionalità è lecito attendersi il supporto nativo all’AI di Gemini, in linea con il trend del momento.