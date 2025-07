Google Pixel 10: svelati i prezzi in Europa

La nuova gamma di smartphone Google Pixel 10 dovrebbe essere lanciata nelle prossime settimane, ma sui vari device parte della gamma sono già emerse molteplici indiscrezioni, eccetto i prezzi in Europa che, invece, sono stati diffusi nelle scorse ore.

Google Pixel 10: ecco quanto costeranno gli smartphone in Europa

Secondo il rinomato leaker Roland Quandt su Bluesky, dunque, la serie Google Pixel 10 costerà quanto segue nell’UE.

Pixel 10

128GB: 899 euro

256GB: 999 euro

Pixel 10 Pro

128GB: 1.099 euro

256GB: 1.199 euro

512GB: 1.329 euro

1TB: 1.589 euro

Pixel 10 Pro XL

256GB: 1.299 euro

512GB: 1.429 euro

1TB: 1.689 euro

Pixel 10 Pro Fold

256GB: 1.899 euro

512GB: 2.029 euro

1TB: 2.289 euro

Il leaker osserva che il prezzo in Europa per i prossimi smartphone di casa Google è praticamente lo stesso dei modelli correnti, i Pixel 9 che sono stati annunciati ad agosto del 2024, con qualche variazione sui tagli di memoria disponibili. Ad esempio, il Pixel 10 Pro e il Pixel 10 Pro Fold potrebbero essere proposti anche nell’inedita capacità di storage da 1TB, così come il Pixel 10 Pro XL che non verrà proposto nella variante da 128GB.

In virtù della situazione tariffaria estremamente fluttuante, però, non è chiaro quali saranno i prezzi negli Stati Uniti. Google non produce smartphone negli Stati Uniti e molto probabilmente importerà unità dal Vietnam, dall’India o dalla Cina.

Sulla base di ciò, inoltre, gli auricolari Pixel Buds 2a potrebbero ad esempio aumentare di prezzo, poiché la generazione precedente arrivava a 99 euro.

Ovviamente occorre tenere presente che per il momento questi sono prezzi trapelati e non confermati ancora ufficialmente da parte di “big G”. Per cui, fino a quanto non sarà lo stesso colosso di Mountain View a fornire dettagli ufficiali a tal proposito, le informazioni diffuse, per quanto verosimili possano apparire, sono da prendere sempre e comunque con le pinze, come si suol dire in queste circostanze.