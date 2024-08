Pixel 9: tre assi nella manica di Google

Con l’arrivo dei nuovi Pixel 9, il catalogo di smartphone Google cresce accogliendo ben tre modelli dal form factor tradizionale (senza contare un pieghevole), uno in più di quanto visto solitamente negli eventi organizzati da bigG nella seconda metà dell’anno. La data dell’annuncio, anticipata da ottobre ad agosto, non rappresenta dunque l’unico cambiamento per la serie. L’intenzione del gruppo di Mountain View è, ancora una volta, quella di definire un ennesimo punto di riferimento nell’ambito dell’ecosistema Android, anche e soprattutto facendo leva sull’IA.

Tutto sui nuovi Pixel 9, gli smartphone di Google

Come si può facilmente intuire, a livello di funzionalità il focus è puntato sull’intelligenza artificiale. L’assistente integrato Gemini continua nel suo percorso di evoluzione. Grande attenzione è stata riposta anche al comparto fotografico, con alcune aggiunte interessanti.

Pixel 9: le specifiche tecniche

Partiamo dal modello base, se così lo si può definire. Ecco le specifiche tecniche integrate.

Display Actua da 6,3 pollici con risoluzione 2424×1080 pixel e refresh rate fino a 120 Hz;

processore Tensor G4 con coprocessore Titan M2 per la sicurezza;

12 GB di RAM;

128 o 256 GB di memoria interna;

doppia fotocamera posteriore da 50+48 megapixel con registrazione video 4K;

fotocamera anteriore da 10,5 megapixel;

connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G, NFC e GPS;

supporto Dual SIM;

altoparlanti stereo e tre microfoni;

lettore di impronte digitali e tecnologia Cast;

batteria da 4.700 mAh con ricarica rapida da 45 W;

dimensioni 152,8x72x8,5 millimetri, 198 grammi.

Pixel 9 Pro: le specifiche tecniche

Stesse dimensioni, ma upgrade sul fronte del comparto fotografico e della memoria per Pixel 9 Pro. Aumenta anche la definizione del pannello.

Display Super Actua da 6,3 pollici con risoluzione 2856×1280 pixel e refresh rate fino a 120 Hz;

processore Tensor G4 con coprocessore Titan M2 per la sicurezza;

16 GB di RAM;

128, 256 o 512 GB di memoria interna;

tripla fotocamera posteriore da 50+48+48 megapixel con registrazione video 8K (potenziata da Video Boost);

fotocamera anteriore da 42 megapixel;

connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G, NFC, GPS e Ultra Wideband;

supporto Dual SIM;

altoparlanti stereo e tre microfoni;

lettore di impronte digitali e tecnologia Cast;

batteria da 4.700 mAh con ricarica rapida da 45 W;

dimensioni 152,8x72x8,5 millimetri, 199 grammi.

Pixel 9 Pro XL: le specifiche tecniche

La new entry è Pixel 9 Pro XL, del tutto simile a ciò che un tempo avremmo chiamato phablet.

Display Super Actua da 6,8 pollici con risoluzione 2992×1344 pixel e refresh rate fino a 120 Hz;

processore Tensor G4 con coprocessore Titan M2 per la sicurezza;

16 GB di RAM;

128, 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna;

tripla fotocamera posteriore da 50+48+48 megapixel con registrazione video 8K (potenziata da Video Boost);

fotocamera anteriore da 42 megapixel;

connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G, NFC, GPS e Ultra Wideband;

supporto Dual SIM;

altoparlanti stereo e tre microfoni;

lettore di impronte digitali e tecnologia Cast;

batteria da 5.060 mAh con ricarica rapida da 45 W;

dimensioni 162,8×76,6×8,5 millimetri, 221 grammi.

Lo schermo ha un rivestimento in vetro Corning Gorilla Glass Victus 2 resistente ai graffi, così come la superficie posteriore. C’è la certificazione IP68 per la resistenza all’acqua e alla polvere, l’alluminio nella scocca proviene al 100% da riciclo e lo stesso vale per il 18% del materiale che compone il prodotto. La confezione è al 100% senza plastica.

Il nuovo pieghevole Pixel 9 Pro Fold

Annunciato anche Pixel 9 Pro Fold, il nuovo modello pieghevole che non sarà però destinato all’Italia, almeno non fin da subito.

Android, sette anni di aggiornamenti e VPN gratis

Uno dei valori aggiunti più importanti della serie è senza dubbio quello rappresentato dal supporto diretto di bigG per quanto riguarda gli update. Il trio di telefoni debutta con Android 14 a bordo (il passaggio alla versione 15 avverrà in autunno), ma soprattutto con la garanzia di poter ottenere ben sette anni di aggiornamenti del sistema operativo, della sicurezza e per quanto riguarda le nuove funzionalità.

Vale a dire che, da qui al 2031, si potrà contare su un comparto software continuamente migliorato. C’è anche l’accesso alla VPN del gruppo di Mountain View senza costi aggiuntivi.

Prezzi e disponibilità

Infine, i prezzi e la disponibilità dei nuovi smartphone Google. Si parte rispettivamente da 899 euro, 1.099 euro e 1.199 euro per i tre modelli (sono previsti sconti durante la fase di preordine). Di seguito sono riportati nel dettaglio. Preordini al via oggi e consegne previste a partire dal 22 agosto.

Pixel 9 (12/128 GB) a 899 euro;

Pixel 9 (12/256 GB) a 999 euro;

Pixel 9 Pro (16/128 GB) a 1.099 euro;

Pixel 9 Pro (16/256 GB) a 1.199 euro;

Pixel 9 Pro 16/512 GB a 1.329 euro;

Pixel 9 Pro XL (16/128 GB) a 1.199 euro;

Pixel 9 Pro XL (16/256 GB) a 1.299 euro;

Pixel 9 Pro XL (16/512 GB) a 1.429 euro;

Pixel 9 Pro XL (16GB/1 TB) a 1.689 euro.

Le colorazioni scelte per Pixel 9 sono Nero ossidiana, Grigio creta, Verde matcha e Rosa peonia. Infine, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL saranno acquistabili nelle tinte Nero ossidiana, Grigio creta, Grigio verde e Rosa quarzo.