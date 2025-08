OnePlus Pad Lite in Italia: preordini dal 4 agosto

Arriva in Italia il tablet annunciato dal OnePlus all’inizio di luglio. Il Pad Lite è un modello di fascia media che offre caratteristiche ideali per tutte le attività, tra cui intrattenimento, studio e lavoro. Potrà essere preordinato a partire da lunedì 4 agosto sul sito del produttore. Le vendite inizieranno il 14 agosto.

OnePlus Pad Lite: specifiche e prezzo

Il OnePlus Pad Lite ha uno schermo da 11 pollici con risoluzione di 1920×1200 pixel e refresh rate di 90 Hz. ha ricevuto le certificazioni per la riduzione della luce blu e l’assenza di sfarfallio, quindi non affatica la vista durante le lunghe sessioni di visione o lettura.

La dotazione hardware comprende il processore MediaTek Helio G100, 6 e 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Sono presenti quattro altoparlanti con certificazione Hi-Res Audio e tecnologia Omnibearing Sound Field di OnePlus per un suono avvolgente e cinematografico, fotocamere posteriore e frontale da 5 megapixel, connettività Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4 e LTE, porta USB Type-C e batteria da 9.340 mAh che garantisce un’autonomia elevata e supporta la ricarica rapida SUPERVOOC da 33 Watt.

Il sistema operativo è OxygenOS 15.0.1 basato su Android 15. Tra le funzionalità più interessanti ci sono Open Canvas (multitasking con due app affiancate sullo schermo), Screen Mirroring con smartphone OnePlus, Quick Share per Android e O+ Connect per iPhone. Per i più piccoli ci sono Google Kids Space e modalità bambini.

OnePlus Pad Lite potrà essere preordinato dal 4 agosto nella colorazione Aero Blue. I prezzi sono 229,00 euro (6GB+128GB, Wi-Fi) e 259,00 euro (8GB+128GB, LTE). Fino al 31 agosto sarà disponibile uno sconto di 30 euro e un regalo a scelta tra custodia Folio (34,99 euro) e caricabatteria SUPERVOOC 80 Watt (39,99 euro).