REDMI Watch 6: versione NFC per pagamenti contactless

Xiaomi ha annunciato il nuovo REDMI Watch 6. Il produttore cinese ha conservato alcune caratteristiche del precedente modello, come l’ampio schermo AMOLED, ma ha introdotto vari miglioramenti. Finalmente arriva in Italia anche la versione con chip NFC che può essere sfruttato per i pagamenti contactless. Può essere già acquistato sul sito ufficiale o su Amazon.

REDMI Watch 6: specifiche e prezzo

Il REDMI Watch 6 ha un telaio unibody in lega di alluminio, come la precedente generazione, ma lo spessore è stato ridotto da 11,3 a 9,9 millimetri. Lo smartwatch ha ricevuto la certificazione 5ATM. Lo schermo AMOLED conserva la diagonale di 2,07 pollici (risoluzione di 432×514 pixel e luminosità massima di 2.000 nits) con funzionalità Always-on.

La corona rotante in acciaio inossidabile è stata spostata più in alto e c’è il nuovo pulsante secondario che permette di accedere al centro di controllo (singola pressione), al menu di spegnimento/riavvio (pressione prolungata) e di chiamare il contatto di emergenza (tre pressioni consecutive). Il cinturino in TPU può essere facilmente cambiato con lo sgancio rapido.

Il REDMI Watch 6 integra accelerometro, giroscopio, cardiofrequenzimetro, bussola, sensore di luce ambientale, GPS, Galileo, NFC, altoparlante, microfono e batteria da 550 mAh con autonomia fino a 24 giorni. Il collegamento allo smartphone (almeno Android 8 e iOS 14) avviene tramite Bluetooth 5.4.

Lo smartwatch supporta oltre 150 modalità sportive, monitora battiti cardiaci, livello di ossigeno nel sangue, sonno e stress. Può anche controllare da remoto la fotocamera dello smartphone, mostrare le notifiche delle app e consentire chiamate via Bluetooth. Il sistema operativo è HyperOS 3.

I colori disponibili sono Obsidian Black, Silver Gray e Glacier Blue (solo i primi due per la versione NFC). I prezzi sono 99,99 euro (standard) e 119,99 euro (NFC).