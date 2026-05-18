 HONOR 600 Series: tre smartphone per tutte le tasche
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HONOR 600 Series: tre smartphone per tutte le tasche

HONOR 600 Pro, HONOR 600 e HONOR 600 Lite sono i nuovi smartphone Android con telaio unibody, schermo OLED, 8/12 GB di RAM e 256/512 GB di storage.
HONOR 600 Series: tre smartphone per tutte le tasche
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HONOR 600 Pro, HONOR 600 e HONOR 600 Lite sono i nuovi smartphone Android con telaio unibody, schermo OLED, 8/12 GB di RAM e 256/512 GB di storage.
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Il produttore cinese ha annunciato la disponibilità in Italia della nuova serie HONOR 600, come promesso circa un mese fa. È composta da tre smartphone che condividono lo stesso design e l’elevata qualità costruttiva. Cambiano ovviamente le specifiche hardware per coprire tutte le fasce di prezzo. Sono già in vendita con omaggi e bundle.

HONOR 600 Series: specifiche prezzi

HONOR 600 Pro è il top di gamma. Ha un telaio unibody in metallo resistente a polvere e acqua (certificazioni IP68/69/69K). Il layout del modulo fotografico posteriore ricorda chiaramente quello dell’iPhone 17 Pro. Ha uno schermo OLED da 6,57 pollici con risoluzione di 2728×1264 pixel, refresh rate di 120 Hz e luminosità fino a 8.000 nits.

Queste sono le altre specifiche: processore Snapdragon 8 Elite, 12 GB di RAM, 512 GB di storage, fotocamere posteriori da 200, 50 e 12 megapixel (principale, tele con zoom ottico 3.5x e ultra grandangolare), fotocamera frontale da 50 megapixel, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, Galileo, NFC e 5G, lettore di impronte digitali in-display, porta USB Type-C, altoparlanti stereo e batteria da 6.400 mAh con ricarica rapida da 80 Watt, inversa da 27 Watt e wireless da 50 Watt.

HONOR 600 Pro

Il sistema operativo è MagicOS 10 basato su Android 16. Sono presenti diverse funzionalità AI e Google Gemini (tre mesi gratis di Google AI Pro). Il prezzo è 999,90 euro. In omaggio ci sono alimentatore e servizio di protezione schermo. Gli utenti possono scegliere un altro regalo tra HONOR CHOICE Projector Air Pro e HONOR Pad X9a 11.5 oppure un bundle con alimentatore, HONOR Pad 10 12.1 e HONOR Watch X5i.

HONOR 600 condivide molte specifiche con il modello Pro. Le differenze sono: processore Snapdragon 7 Gen 4, 8 GB di RAM, 256/512 GB di storage, assenza del teleobiettivo, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.4, assenza della ricarica wireless. I prezzi sono 649,90 euro (8GB+256GB) e 699,90 euro (8GB+51GB). In omaggio ci sono HONOR CHOICE Earbuds Clip e servizio di protezione schermo. I bundle includono alimentatore, HONOR Pad 10 12.1 e HONOR Watch X5i.

HONOR 600

HONOR 600 Lite è il modello più economico. Ha un telaio unibody in alluminio resistente alle cadute, all’acqua e alla polvere (certificazione IP66). Lo schermo OLED da 6,6 pollici ha una risoluzione di 2600×1200 pixel, refresh rate di 120 Hz e luminosità massima di 6.500 nits.

Queste sono le altre specifiche: processore Dimensity 7100 Elite, 8/12 GB di RAM, 256/512 GB di storage, fotocamere posteriori da 108 e 5 megapixel (principale e ultra grandangolare), fotocamera frontale da 16 megapixel, connettività Wi-Fi 5, Bluetooth 6.0, GPS, Galileo, NFC e 5G, lettore di impronte digitali, porta USB Type-C, altoparlanti stereo e batteria da 6.520 mAh con ricarica rapida da 45 Watt.

HONOR 600 Lite

Il sistema operativo è MagicOS 10 basato su Android 16. Il prezzo è 429,90 euro (8GB+256GB). Con il codice A600L100 si può avere uno sconto di 100 euro. Aggiungendo 20 euro si ricevono anche alimentatore, HONOR Pad X9a 11.5 e HONOR Watch X5i.

Pubblicato il 18 mag 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
18 mag 2026
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