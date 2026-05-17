 Vivo V70 FE da 256GB con fotocamera da 200MP al minimo storico su Amazon
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Vivo V70 FE da 256GB con fotocamera da 200MP al minimo storico su Amazon

Il Vivo V70 FE con memoria interna da 256GB, fotocamera da 200MP, ricarica rapida da 90W è al minimo storico su Amazon.
Vivo V70 FE da 256GB con fotocamera da 200MP al minimo storico su Amazon
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Il Vivo V70 FE con memoria interna da 256GB, fotocamera da 200MP, ricarica rapida da 90W è al minimo storico su Amazon.
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Vivo V70 FE da 256 GB a un prezzo shock

Il Vivo V70 FE ha un bellissimo display AMOLED Ultra Clear 1,5K da 6,83 pollici con refresh rate che arriva fino a 120 Hz e luminosità massima di 1900 nit. Ha un design ad anello dinamico con telaio monoblocco senza giunture e cornici ultrasottile da 1,35 mm, nonché la resistenza all’acqua e alla polvere certificata IP68/IP69.

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A bordo troviamo il potente processore MediaTek Dimensity 7360-Turbo con 8 GB di RAM a supporto e 256 GB di memoria interna. Gode di una fotocamera principale da 200 MP con OIS per scatti spettacolari in qualsiasi condizione di luce e la fotocamera per selfie da 32 MP. Inoltre è dotato di una grandissima batteria BlueVlt da 7000 mAh con ricarica velocissima da 90 W che riporta la batteria dal 1% al 100% in appena un’ora.

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Pubblicato il 17 mag 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
17 mag 2026
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