Samsung Galaxy S25 FE ha un ottimo rapporto qualità prezzo

Oggi ti puoi portare a casa un ottimo smartphone di fascia medio alta senza spendere un patrimonio, grazie a questa promozione che ti stiamo segnalando. Se vai subito su eBay puoi aggiungere al tuo carrello il Samsung Galaxy S25 FE a soli 479,99 euro, anziché 869 euro, inserendo il codice promozionale LUG26 al momento del pagamento.

Il prezzo di listino lo puoi vedere sullo store ufficiale, anche se su eBay non viene segnalato. E dunque tra lo sconto iniziale e il ribasso con il codice segreto oggi puoi risparmiare la bellezza di circa 389 euro. Inoltre la promozione ti permette di pagare in tre comode rate da 166,66 euro a interessi zero con Klarna.

Samsung Galaxy S25 FE oggi a un prezzone

Possiamo dire che il Samsung Galaxy S25 FE a questo prezzo è uno dei migliori smartphone di fascia medio alta che puoi acquistare. Sacrifica veramente poco e ha un prezzo molto più accessibile. Offre un ottimo display Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con refresh rate che arriva fino a 120 Hz e luminosità massima di 1900 nit. Pesa 190 grammi, ha uno spessore di 7,4 mm e offre la certificazione di grado IP68 per resistere all’acqua e alla polvere.

A bordo troviamo il processore Exynos 2400 che non delude nelle prestazioni e viene affiancato da 8 GB di RAM e da una memoria interna di 256 GB. Puoi scattare ottime foto grazie a un sensore posteriore principale da 50 MP con teleobiettivo da 8 MP e Ultra wide da 12 MP, mentre la fotocamera frontale per selfie è da 12 MP. Anche la batteria non è male con i suoi 4900 mAh, ricarica cablata da 45 W e ricarica wireless fino a 15 W.

Una grande promozione quindi per non esagerare con la spesa e ritrovarsi comunque un grande smartphone. Approfittane anche tu dunque. Vai ora su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy S25 FE a soli 479,99 euro, anziché 869 euro, inserendo il codice promozionale LUG26 al momento del pagamento.