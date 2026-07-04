OPPO annuncia tre nuovi smartphone della serie Reno16

OPPO ha annunciato la nuova serie Reno16. È composta dai modelli Reno16, Reno16 FS e Reno16 Pro (recensione completa). Condividono molte caratteristiche estetiche e hardware. Le principali differenze sono rappresentate da schermo, processore e fotocamere posteriori. Sono già in vendita con offerte dedicate.

OPPO Reno16 Series: specifiche e prezzi

Tutti gli smartphone hanno un telaio unibody in alluminio di grado aerospaziale che resiste a polvere e acqua (certificazione IP69K). OPPO Reno16 ha uno schermo AMOLED da 6,32 pollici con risoluzione di 2640×1216 pixel, refresh rate di 120 Hz e luminosità massima di 1.800 nits.

Queste sono le altre specifiche: processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, 8 GB di RAM LPDDR5X, 512 GB di storage UFS 3.1, tre fotocamere posteriori da 50 megapixel (principale, ultra grandangolare e teleobiettivo), fotocamera frontale da 50 megapixel, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, Galileo, NFC e 5G, lettore di impronte digitali, porta USB Type-C e batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 80 Watt. Il sistema operativo è ColorOS 16 basato su Android 16.

Il prezzo di listino è 899,99 euro. Fino al 31 luglio si può acquistare a 749,99 euro sullo store del produttore e presso i principali rivenditori di prodotti elettronici.

OPPO Reno16 FS ha uno schermo AMOLED da 6,57 pollici con risoluzione di 2372×1080 pixel, refresh rate di 120 Hz e luminosità massima di 1.400 nits.

Queste sono le altre specifiche: processore MediaTek Dimensity 7300-Energy, 8 GB di RAM LPDDR5X, 512 GB di storage UFS 3.1, fotocamere posteriori da 50, 8 e 50 megapixel (principale, ultra grandangolare e teleobiettivo), fotocamera frontale da 50 megapixel, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, Galileo, NFC e 5G, lettore di impronte digitali, porta USB Type-C e batteria da 6.500 mAh con ricarica rapida da 45 Watt. Il sistema operativo è ColorOS 16 basato su Android 16.

Il prezzo di listino è 799,99 euro. Fino al 31 luglio si può acquistare a 649,99 euro sullo store del produttore e presso i principali rivenditori di prodotti elettronici.

OPPO Reno16 Pro ha uno schermo AMOLED da 6,32 pollici con risoluzione di 2640×1216 pixel, refresh rate di 120 Hz e luminosità massima di 1.800 nits.

Queste sono le altre specifiche: processore MediaTek Dimensity 8550 SUPER, 12 GB di RAM LPDDR5X, 512 GB di storage UFS 3.1, fotocamere posteriori da 200, 50 e 50 megapixel (principale, ultra grandangolare e teleobiettivo), fotocamera frontale da 50 megapixel, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, Galileo, NFC e 5G, lettore di impronte digitali, porta USB Type-C e batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 80 Watt. Il sistema operativo è ColorOS 16 basato su Android 16.

Il prezzo di listino è 1.099,99 euro. Fino al 31 luglio si può acquistare a 899,99 euro sullo store del produttore e presso i principali rivenditori di prodotti elettronici.