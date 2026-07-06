Apple fatica a produrre iPhone Fold, lancio con disponibilità ridotta

La grande novità di questa stagione per il catalogo Apple dovrebbe essere iPhone Fold (o iPhone Ultra). Il telefono pieghevole della mela morsicata potrebbe essere presentato insieme alla gamma iPhone 18, tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno, dando immediatamente il via alla fase di preordine, ma debuttare sul mercato solo più avanti. È prevista una domanda elevata, ma poche unità disponibili nell’ultimo trimestre dell’anno.

Dubbi sulla produzione di iPhone Fold/Ultra

L’analista Ming-Chi Kuo, solitamente affidabile per rumor e indiscrezioni di questo tipo, cita alcune fonti interne all’industria secondo le quali il gruppo di Cupertino starebbe incontrando qualche difficoltà nel pianificare la produzione del dispositivo. Più nel dettaglio, anche a causa della sua complessità, l’azienda sarebbe in grado di distribuirne circa 500.000 unità entro il terzo trimestre, per poi accelerare e arrivare a 7-8 milioni prima di fine 2026.

Sembra in qualche modo destinata a ripetersi la storia già vista nel 2017 con il lancio di iPhone X, a suo tempo innovativo con la dotazione di un pannello OLED su tutta la superficie frontale, il notch e la fotocamera TrueDepth. Si tratta di cambiamenti importanti sul fronte del design, che costringono a rivedere in modo significativo la catena di fornitura e le linee di assemblaggio.

Come già scritto, ci si aspetta una domanda elevata per iPhone Fold/Ultra, nonostante sia previsto un prezzo fino a 2.500 dollari. Vedremo se Apple sarà in grado di rendere mainstream questo form factor, obiettivo almeno in parte mancato dagli altri produttori che hanno tentato di fare lo stesso negli ultimi anni. Ancora oggi, gli smartphone pieghevoli sono relativamente poco diffusi, quasi un oggetto di nicchia.

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, stando a quanto trapelato potrebbe integrare un display esterno da 5,5 pollici e uno interno da 7,8 pollici che si richiude su se stesso. La diagonale sarebbe di poco inferiore rispetto a quella di iPad mini, rendendolo di fatto un 2-in-1, smartphone e tablet insieme.

A scanso di equivoci, l’immagine di copertina non è reale, ma creata con l’AI. Il design ha come riferimento quanto mostrato da alcuni render CAD pubblicati nei mesi scorsi.