Power Bank potentissimo da 20000 mAh, con 4 uscite veloci, a soli 22€

Se ti capita spesso di stare fuori casa per diverso tempo, non avendo quindi la possibilità di ricaricare i tuoi dispositivi mobili, approfitta di questa promozione per risolvere il problema. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il Power Bank VRURC a soli 22,55 euro, invece che 36,99 euro.

Come puoi notare siamo di fronte uno sconto del 39% che abbatte il prezzo facendoti risparmiare più di 14 euro. E ti permette di avere un caricabatterie portatile eccezionale a molto meno. È potente e versatile e garantisce una grande capacità della batteria per durare a lungo. Non tardare perché chiaramente un’offerta di questo tipo durerà poco.

Power Bank VRURC: potente, versatile ed economico

Sono certamente queste tre le caratteristiche che rendono il Power Bank VRURC uno dei migliori acquisti di oggi nella categoria: potenza, versatilità e prezzo. Ha una potenza di 22,5 W con porte rapide PD3.0 e QC4.0 per ricaricare velocemente i tuoi dispositivi. Inoltre offre ben 4 uscite per cui potrai ricaricare fino a 4 dispositivi in contemporanea risparmiando diverso tempo.

Gode di una capacità di 20.000 mAh il che significa che potrai ricaricare circa quattro volte una smartphone e più di due volte un tablet. Pesa solo 310 grammi, ha uno spessore di 2,75 cm e una pratico display dove puoi vedere la batteria residua. Puoi dunque facilmente tenerlo nella borsa o in tasca per usarlo all’occorrenza. È compatibile con la maggior parte dei dispositivi e possiede anche delle tecnologie avanzate che lo rendono sicuro al 100%.

L’offerta è a tempo limitato e quindi potrebbe scadere da un momento all’altro. Perciò prima che accada vai su Amazon e acquista il tuo Power Bank VRURC a soli 22,55 euro, invece che 36,99 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.