Motorola razr 70 (8/256GB) in doppio sconto e possibile pagamento a rate

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Motorola razr 70: adesso è un best buy

A questo prezzo sicuramente il Motorola razr 70 è uno dei migliori smartphone pieghevoli che puoi acquistare e dunque non è da farselo scappare. È dotato del potentissimo processore MediaTek Dimensity 7450X con 8 GB di RAM a supporto, la GPU ARM Mali-G615 MC2 e 256 GB di memoria interna. Ha un peso di appena 188 grammi e uno spessore, da chiuso di 15,85 mm e da aperto di 7,25 mm, nonché la resistenza all’acqua e alla polvere certificata IP48.

Gode di un display interno LTPO Extreme AMOLED dal 6,90 pollici con refresh rate da 120 Hz luminosità di picco da 3000 nit. Mentre il display esterno è sempre un AMOLED da 3,63 pollici e ha una frequenza di aggiornamento da 90 Hz con luminosità di picco da 1700 nit. Offre un ottimo scomparto camera con fotocamera principale e ultra grandangolare da 50 MP più fotocamera frontale da 32 MP. Niente male nemmeno la batteria con una capacità di 4800 mAh e doppia ricarica, cablata e wireless, da 30 W e da 15 W.

Non farti sfuggire questa occasione più unica che rara. Prima che sparisca vai su Amazon e acquista il tuo Motorola razr 70 a 799 euro, invece che 999 euro. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.