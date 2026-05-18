 Motorola razr 70 (8/256GB) in doppio sconto e possibile pagamento a rate
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Motorola razr 70 (8/256GB) in doppio sconto e possibile pagamento a rate

Il Motorola razr 70 con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna è in offerta su Amazon con sconto di 200 euro e possibile pagamento a rate.
Motorola razr 70 (8/256GB) in doppio sconto e possibile pagamento a rate
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Il Motorola razr 70 con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna è in offerta su Amazon con sconto di 200 euro e possibile pagamento a rate.
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Approfitta velocemente di questa promozione spettacolare che trovi solo su Amazon per avere uno smartphone pieghevole eccezionale a un prezzo davvero vantaggioso. Se fai veloce oggi puoi mettere nel tuo carrello il Motorola razr 70 a 799 euro, invece che 999 euro.

Come puoi vedere dunque siamo di fronte a un ribasso già applicato sul prezzo di listino del 10% e un ulteriore sconto di 100 euro che si applicherà al checkout, per un risparmio totale di 200 euro. Inoltre se preferisci puoi pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

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Motorola razr 70: adesso è un best buy

A questo prezzo sicuramente il Motorola razr 70 è uno dei migliori smartphone pieghevoli che puoi acquistare e dunque non è da farselo scappare. È dotato del potentissimo processore MediaTek Dimensity 7450X con 8 GB di RAM a supporto, la GPU ARM Mali-G615 MC2 e 256 GB di memoria interna. Ha un peso di appena 188 grammi e uno spessore, da chiuso di 15,85 mm e da aperto di 7,25 mm, nonché la resistenza all’acqua e alla polvere certificata IP48.

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Gode di un display interno LTPO Extreme AMOLED dal 6,90 pollici con refresh rate da 120 Hz luminosità di picco da 3000 nit. Mentre il display esterno è sempre un AMOLED da 3,63 pollici e ha una frequenza di aggiornamento da 90 Hz con luminosità di picco da 1700 nit. Offre un ottimo scomparto camera con fotocamera principale e ultra grandangolare da 50 MP più fotocamera frontale da 32 MP. Niente male nemmeno la batteria con una capacità di 4800 mAh e doppia ricarica, cablata e wireless, da 30 W e da 15 W.

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Pubblicato il 18 mag 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
18 mag 2026
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