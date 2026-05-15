 Samsung Galaxy A54 5G da 128GB a soli 114€ su eBay (ricondizionato B)
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Samsung Galaxy A54 5G da 128GB a soli 114€ su eBay (ricondizionato B)

Il Samsung Galaxy A54 5G da 128GB (ricondizionato di grado B) è in offerta su eBay a soli 114€ con pagamento a rate da 40€ a interessi zero.
Samsung Galaxy A54 5G da 128GB a soli 114€ su eBay (ricondizionato B)
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Il Samsung Galaxy A54 5G da 128GB (ricondizionato di grado B) è in offerta su eBay a soli 114€ con pagamento a rate da 40€ a interessi zero.
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Approfitta di questa promozione sensazionale che ti stiamo segnalando per portarti a casa un ottimo smartphone ricondizionato a un prezzo bassissimo. Stiamo parlando del mitico Samsung Galaxy A54 5Gche oggi su eBay potrai avere a soli 114 euro, invece che 130 euro. Inserendo il codice promozionale MAG26 al momento del pagamento.

Già il prezzo di partenza era molto vantaggioso e dunque con questo ulteriore sconto è da prendere all’istante. È un prodotto ricondizionato in condizioni molto buone (grado B) con batteria funzionante maggiore del 90%. Inoltre se preferisci potrai dilazionare il pagamento in 3 comode rate da 40 euro a interessi zero con Klarna.

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Samsung Galaxy A54 5G (ricondizionato) oggi a un prezzo assurdo

Il Samsung Galaxy A54 5G è un ottimo smartphone e potendolo acquistare ricondizionato avrai un risparmio davvero notevole. È robusto e resistente all’acqua con la certificazione di grado IP67. Ha un display AMOLED da 6,4 pollici con refresh rate da 120 Hz e ottima luminosità per essere visibili anche di fronte alla luce del sole.

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A bordo c’è il processore Exynos 1380 con 8 GB di RAM e una memoria interna da 128 GB che potrai espandere con una scheda microSD. Che poi l’interfaccia ONE UI basata su Android e una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 25 W. Gode inoltre di una fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, ultra grandangolare da 12 MP e fotocamera anteriore da 32 MP. Ed è anche Dual Sim. Come dicevamo è un prodotto ricondizionato e certificato per essere funzionante al 100% e potrai restituirlo entro 30 giorni se non dovessi essere soddisfatto.

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Approfitta anche tu di questa ottima opportunità prima che scada. Vai adesso su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy A54 5G a soli 114 euro, invece che 130 euro, inserendo il codice promozionale MAG26 al momento del pagamento. Concludi l’ordine subito e potrai riceverlo a casa tua in appena 3 giorni senza pagare la spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 15 mag 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
15 mag 2026
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