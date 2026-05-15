Samsung Galaxy A54 5G da 128GB a soli 114€ su eBay (ricondizionato B)

Approfitta di questa promozione sensazionale che ti stiamo segnalando per portarti a casa un ottimo smartphone ricondizionato a un prezzo bassissimo. Stiamo parlando del mitico Samsung Galaxy A54 5Gche oggi su eBay potrai avere a soli 114 euro, invece che 130 euro. Inserendo il codice promozionale MAG26 al momento del pagamento.

Già il prezzo di partenza era molto vantaggioso e dunque con questo ulteriore sconto è da prendere all’istante. È un prodotto ricondizionato in condizioni molto buone (grado B) con batteria funzionante maggiore del 90%. Inoltre se preferisci potrai dilazionare il pagamento in 3 comode rate da 40 euro a interessi zero con Klarna.

Samsung Galaxy A54 5G (ricondizionato) oggi a un prezzo assurdo

Il Samsung Galaxy A54 5G è un ottimo smartphone e potendolo acquistare ricondizionato avrai un risparmio davvero notevole. È robusto e resistente all’acqua con la certificazione di grado IP67. Ha un display AMOLED da 6,4 pollici con refresh rate da 120 Hz e ottima luminosità per essere visibili anche di fronte alla luce del sole.

A bordo c’è il processore Exynos 1380 con 8 GB di RAM e una memoria interna da 128 GB che potrai espandere con una scheda microSD. Che poi l’interfaccia ONE UI basata su Android e una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 25 W. Gode inoltre di una fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, ultra grandangolare da 12 MP e fotocamera anteriore da 32 MP. Ed è anche Dual Sim. Come dicevamo è un prodotto ricondizionato e certificato per essere funzionante al 100% e potrai restituirlo entro 30 giorni se non dovessi essere soddisfatto.

Approfitta anche tu di questa ottima opportunità prima che scada. Vai adesso su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy A54 5G a soli 114 euro, invece che 130 euro, inserendo il codice promozionale MAG26 al momento del pagamento. Concludi l’ordine subito e potrai riceverlo a casa tua in appena 3 giorni senza pagare la spedizione.