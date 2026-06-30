Google Pixel 10 da 256GB in doppio sconto su eBay: l'affare del giorno

Se fai alla svelta oggi puoi ottenere un ottimo smartphone di fascia alta a un prezzo decisamente vantaggioso. Si tratta del Google Pixel 10da 256 GB che ora su eBay puoi avere a 637,92 euro, invece che 999 euro, inserendo il codice promozionale VACANZE26 al momento del pagamento.

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Google Pixel 10: best buy assoluto

Il Google Pixel 10 è uno dei migliori smartphone realizzati nell’ultimo periodo e garantisce ottime performance e un design accattivante. È resistente all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP68, a un peso di circa 204 grammi e uno spessore di 8,6 mm. Offre un display OLED da 6,3 pollici protetto da un Corning Gorilla Glass Victus 2 è un refresh rate che arriva fino a 120 Hz. Ha un sensore posteriore principale da 48 MP con ultra grandangolare da 13 e teleobiettivo del 10,8 MP, nonché una fotocamera frontale da 10,5 MP.

Grazie alla sua batteria da 4935 mAh è in grado di arrivare fino a sera con ancora un 20% circa di autonomia e gode di una ricarica cablata da 30 W e di una ricarica wireless da 15 W. Il potente processore Google Tensor G5 con 12 GB di RAM a supporto e il sistema operativo Android 15 garantiscono ottime performance e fluidità eccellente anche durante il multitasking e i giochi. La memoria interna in questa versione da 256 GB per cui non dovrai fare nessun sacrificio.

La spesa giusta per uno smartphone pazzesco. Dunque vai all’istante su eBay e acquista il tuo Google Pixel 10 da 256 GB a 637,92 euro, invece che 999 euro, inserendo il codice promozionale VACANZE26 al momento del pagamento. Se completi l’ordine oggi potrai riceverlo comodamente a casa tua tra pochi giorni senza costi aggiuntivi.