 Google Pixel 10 da 256GB in doppio sconto su eBay: l'affare del giorno
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Google Pixel 10 da 256GB in doppio sconto su eBay: l'affare del giorno

Il Google Pixel 10 è indubbiamente uno dei migliori smartphone e oggi lo potrai avere a circa 637€ con possibilità di pagarlo in comode rate.
Google Pixel 10 da 256GB in doppio sconto su eBay: l'affare del giorno
Tecnologia Mobile
Il Google Pixel 10 è indubbiamente uno dei migliori smartphone e oggi lo potrai avere a circa 637€ con possibilità di pagarlo in comode rate.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Se fai alla svelta oggi puoi ottenere un ottimo smartphone di fascia alta a un prezzo decisamente vantaggioso. Si tratta del Google Pixel 10da 256 GB che ora su eBay puoi avere a 637,92 euro, invece che 999 euro, inserendo il codice promozionale VACANZE26 al momento del pagamento.

Così facendo potrai beneficiare di uno sconto del 33% già applicato sul prezzo di partenza e un ulteriore ribasso del 5% con il codice segreto per un risparmio totale di oltre 361 euro. In più se preferisci puoi dilazionare il pagamento in 3 rate da 223,83 euro a interessi zero con Klarna.

Acquistalo in offerta su eBay

Google Pixel 10: best buy assoluto

Il Google Pixel 10 è uno dei migliori smartphone realizzati nell’ultimo periodo e garantisce ottime performance e un design accattivante. È resistente all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP68, a un peso di circa 204 grammi e uno spessore di 8,6 mm. Offre un display OLED da 6,3 pollici protetto da un Corning Gorilla Glass Victus 2 è un refresh rate che arriva fino a 120 Hz. Ha un sensore posteriore principale da 48 MP con ultra grandangolare da 13 e teleobiettivo del 10,8 MP, nonché una fotocamera frontale da 10,5 MP.

Grazie alla sua batteria da 4935 mAh è in grado di arrivare fino a sera con ancora un 20% circa di autonomia e gode di una ricarica cablata da 30 W e di una ricarica wireless da 15 W. Il potente processore Google Tensor G5 con 12 GB di RAM a supporto e il sistema operativo Android 15 garantiscono ottime performance e fluidità eccellente anche durante il multitasking e i giochi. La memoria interna in questa versione da 256 GB per cui non dovrai fare nessun sacrificio.

Acquistalo in offerta su eBay

La spesa giusta per uno smartphone pazzesco. Dunque vai all’istante su eBay e acquista il tuo Google Pixel 10 da 256 GB a 637,92 euro, invece che 999 euro, inserendo il codice promozionale VACANZE26 al momento del pagamento. Se completi l’ordine oggi potrai riceverlo comodamente a casa tua tra pochi giorni senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 30 giu 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

iPhone 18 Pro, maxi leak sul Dark Web per componenti e fornitori

iPhone 18 Pro, maxi leak sul Dark Web per componenti e fornitori
Android 17 copia Photo Shuffle di iPhone sui Google Pixel

Android 17 copia Photo Shuffle di iPhone sui Google Pixel
Perché è quasi impossibile produrre smartphone negli Stati Uniti

Perché è quasi impossibile produrre smartphone negli Stati Uniti
Concreto e non troppo costoso: Samsung Galaxy S25 FE è perfetto

Concreto e non troppo costoso: Samsung Galaxy S25 FE è perfetto
iPhone 18 Pro, maxi leak sul Dark Web per componenti e fornitori

iPhone 18 Pro, maxi leak sul Dark Web per componenti e fornitori
Android 17 copia Photo Shuffle di iPhone sui Google Pixel

Android 17 copia Photo Shuffle di iPhone sui Google Pixel
Perché è quasi impossibile produrre smartphone negli Stati Uniti

Perché è quasi impossibile produrre smartphone negli Stati Uniti
Concreto e non troppo costoso: Samsung Galaxy S25 FE è perfetto

Concreto e non troppo costoso: Samsung Galaxy S25 FE è perfetto
Michea Elia
Pubblicato il
30 giu 2026
Link copiato negli appunti