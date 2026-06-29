 Concreto e non troppo costoso: Samsung Galaxy S25 FE è perfetto
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Concreto e non troppo costoso: Samsung Galaxy S25 FE è perfetto

Il Samsung Galaxy S25 FE è uno smartphone di fascia medio alta che però non costa un'esagerazione e ora è in promo su Amazon.
Concreto e non troppo costoso: Samsung Galaxy S25 FE è perfetto
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Il Samsung Galaxy S25 FE è uno smartphone di fascia medio alta che però non costa un'esagerazione e ora è in promo su Amazon.
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Samsung Galaxy S25 FE: ottima scelta, grande risultato

Il Samsung Galaxy S25 FE è un’ottima scelta per rimanere comunque su uno smartphone con ottime caratteristiche senza doversi spingere su cifre importanti. Possiamo notare subito un grande impegno per avere in mano un dispositivo leggero e maneggevole. Pesa solo 190 grammi, ha uno spessore di 7,4 mm e una display Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con refresh rate da 120 Hz. Inoltre troviamo chiaramente la protezione per l’acqua e la polvere certificata IP68.

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Viene sostenuto dal potente processore Exynos 2400 supportato da 8 GB di RAM e ci sono 256 GB di memoria interna per l’archiviazione. Come ogni dispositivo Samsung di fascia alta è in grado di offrire ottime prestazioni nella fotografia, seppur inferiori rispetto all’S25. Troviamo infatti una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP dotata di zoom ottico 3X e zoom digitale che arriva fino a 30X. Anche la batteria dice la sua con capacità da 4900 mAh, ricarica cablata da 45 W e wireless da 15 W.

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Senza dubbio un ottimo smartphone che per il prezzo con cui puoi averlo oggi è decisamente un acquisto interessante. Per cui prima che l’offerta scada vai su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy S25 FE a 549,90 euro, invece che 829 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

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Pubblicato il 29 giu 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
29 giu 2026
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