 Smartphone con batteria inesauribile? POCO X8 Pro Max ne ha una da 8500mAh
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Smartphone con batteria inesauribile? POCO X8 Pro Max ne ha una da 8500mAh

Se cerchi uno smartphone con una batteria enorme approfitta di questa occasione che trovi su Amazon e fai tuo il POCO X8 Pro Max.
Smartphone con batteria inesauribile? POCO X8 Pro Max ne ha una da 8500mAh
Tecnologia Mobile
Se cerchi uno smartphone con una batteria enorme approfitta di questa occasione che trovi su Amazon e fai tuo il POCO X8 Pro Max.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Se hai bisogno di uno smartphone che garantisca una batteria bella grossa per poterlo usare tutto il giorno senza doverlo ricaricare, dai un’occhiata a questa offerta. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il POCO X8 Pro Max a 459,90 euro, invece che 529,90 euro.

Con lo sconto del 13% sul prezzo di listino oggi puoi risparmiare 70 euro sul totale. Inoltre potrai decidere di pagarlo in comode rate a tasso zero col Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina. Questa è la versione da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna e potrai averlo nelle colorazioni nero, bianco o blu.

Acquistalo in offerta su Amazon

POCO X8 Pro Max: batteria gigante e ottimo processore

Il POCO X8 Pro Max si distingue indubbiamente per la sua straordinaria capacità della batteria, ben 8500 mAh, e offre anche una ricarica velocissima fino a 100 W e una ricarica inversa fino a 27 W. Oltre a questo possiamo notare ottime prestazioni, grazie al processore MediaTek Dimensity 9500s con 12 GB di RAM che lo sostengono e una memoria interna, come dicevamo, da 256 GB per archiviare ciò che vuoi.

{title}

Ha un display AMOLED da 6,83 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, luminosità massima di 3500 nit e viene protetto da un robusto Corning Gorilla Glass 7i. Pesa 218 grammi e ha uno spessore di 8,2 mm per cui non è leggerissimo. Però è decisamente robusto e offre la protezione all’acqua e alla polvere con grado IP68. Potrai inoltre scattare ottime foto grazie a un sensore posteriore principale da 50 MP con ultra grandangolare da 8 MP e una fotocamera anteriore da 20 MP.

Acquistalo in offerta su Amazon

Quindi per ricapitolare siamo di fronte a uno smartphone con una batteria gigante, un display luminoso e un buon processore, senza doverlo strapagare. Perciò vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo POCO X8 Pro Max a 459,90 euro, invece che 529,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 29 giu 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Concreto e non troppo costoso: Samsung Galaxy S25 FE è perfetto

Concreto e non troppo costoso: Samsung Galaxy S25 FE è perfetto
Super Bundle con Motorola edge 70 fusion e moto buds bass: tutto a 290€

Super Bundle con Motorola edge 70 fusion e moto buds bass: tutto a 290€
Android ha lanciato l'allarme prima del terremoto in Venezuela

Android ha lanciato l'allarme prima del terremoto in Venezuela
Samsung Galaxy A27 5G è ufficiale con display da 120 Hz e AI

Samsung Galaxy A27 5G è ufficiale con display da 120 Hz e AI
Concreto e non troppo costoso: Samsung Galaxy S25 FE è perfetto

Concreto e non troppo costoso: Samsung Galaxy S25 FE è perfetto
Super Bundle con Motorola edge 70 fusion e moto buds bass: tutto a 290€

Super Bundle con Motorola edge 70 fusion e moto buds bass: tutto a 290€
Android ha lanciato l'allarme prima del terremoto in Venezuela

Android ha lanciato l'allarme prima del terremoto in Venezuela
Samsung Galaxy A27 5G è ufficiale con display da 120 Hz e AI

Samsung Galaxy A27 5G è ufficiale con display da 120 Hz e AI
Michea Elia
Pubblicato il
29 giu 2026
Link copiato negli appunti