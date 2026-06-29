Smartphone con batteria inesauribile? POCO X8 Pro Max ne ha una da 8500mAh

Se hai bisogno di uno smartphone che garantisca una batteria bella grossa per poterlo usare tutto il giorno senza doverlo ricaricare, dai un’occhiata a questa offerta. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il POCO X8 Pro Max a 459,90 euro, invece che 529,90 euro.

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POCO X8 Pro Max: batteria gigante e ottimo processore

Il POCO X8 Pro Max si distingue indubbiamente per la sua straordinaria capacità della batteria, ben 8500 mAh, e offre anche una ricarica velocissima fino a 100 W e una ricarica inversa fino a 27 W. Oltre a questo possiamo notare ottime prestazioni, grazie al processore MediaTek Dimensity 9500s con 12 GB di RAM che lo sostengono e una memoria interna, come dicevamo, da 256 GB per archiviare ciò che vuoi.

Ha un display AMOLED da 6,83 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, luminosità massima di 3500 nit e viene protetto da un robusto Corning Gorilla Glass 7i. Pesa 218 grammi e ha uno spessore di 8,2 mm per cui non è leggerissimo. Però è decisamente robusto e offre la protezione all’acqua e alla polvere con grado IP68. Potrai inoltre scattare ottime foto grazie a un sensore posteriore principale da 50 MP con ultra grandangolare da 8 MP e una fotocamera anteriore da 20 MP.

Quindi per ricapitolare siamo di fronte a uno smartphone con una batteria gigante, un display luminoso e un buon processore, senza doverlo strapagare. Perciò vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo POCO X8 Pro Max a 459,90 euro, invece che 529,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.