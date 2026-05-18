 Apple iPad Air M3 13": pochi pezzi a 679€ su Amazon
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Apple iPad Air M3 13": pochi pezzi a 679€ su Amazon

Il formidabile Apple iPad Air M3 da 13 pollici e 128GB è in offerta speciale a soli 679€ su Amazon: un regalo con pochi pezzi disponibili.
Apple iPad Air M3 13
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Il formidabile Apple iPad Air M3 da 13 pollici e 128GB è in offerta speciale a soli 679€ su Amazon: un regalo con pochi pezzi disponibili.
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Apple iPad Air M3 da 13 pollici è la soluzione perfetta per chi cerca produttività e intrattenimento in un tablet generoso dalle prestazioni eccellenti, dalla scocca sottile e leggera. Oggi lo trovi in offerta speciale a un prezzo imperdibile su Amazon. Acquistalo adesso a soli 679 euro, invece di 809 euro! Si tratta di un risparmio fondamentale per chi cerca ottima qualità a un prezzo accessibile.

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Apple iPad Air 13'' con chip M3: Apple Intelligence, 128 GB, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Wi-Fi 6E, Touch ID, un giorno intero di batteria — Grigio siderale

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Apple M3 è il processore che offre potenza e prestazioni elevate, senza dover rinunciare proprio a niente. Combinate con il display Liquid Retina da 13 pollici rendono questo iPad Air una vera bomba. Le immagini scorrono fluide, sono ricche di colori e piene di dettagli. Non sarà lo stesso guardare un film in viaggio o scorrere tra i tuoi social. Vivi un’esperienza sempre soddisfacente con questo gioiellino.

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Unendo Apple Pencil Pro e Magic Keyboard a questo bolide puoi sfruttare lo schermo come un vero e proprio foglio di carta e il tablet come un notebook. Insomma, la versatilità non manca di certo. Acquista ora Apple iPad Air M3 13″ a soli 679 euro su Amazon!

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Pubblicato il 18 mag 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
18 mag 2026
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