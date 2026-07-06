Trump cancella le pagine sul risparmio energetico, perché?

Mentre New York soffocava nella morsa del caldo e la rete elettrica era messa a dura prova per l’uso massiccio dei condizionatori durante il weekend festivo, l’amministrazione Trump ha cancellato circa 6.000 pagine dedicate all’efficienza e al risparmio energetico dal sito del Dipartimento dell’Energia.

Sono sparite pagine dedicate al risparmio dell’acqua, all’isolamento delle case, al Solar Decathlon e perfino quelle che suggerivano di regolare il termostato tra 24 e 26 gradi, lo stesso consiglio che il sindaco di New York Zohran Mamdani ha dato ai newyorkesi per ridurre lo stress sulla rete elettrica.

Come mai la Casa Bianca ha cancellato le pagine sul risparmio energetico?

Dopo che Zohran Mamdani ha consigliato di impostare il condizionatore a 26 gradi per ridurre il rischio di blackout, alcuni politici repubblicani hanno criticato la proposta. Eppure si trattava della stessa raccomandazione pubblicata per anni dal Dipartimento dell’Energia e ripetuta anche dagli stessi governatori repubblicani.

Poco dopo, l’amministrazione Trump ha rimosso dal sito del Dipartimento quelle pagine insieme a migliaia di altri contenuti sul risparmio energetico. Fortunatamente, Internet Archive ha preservato le pagine perdute.

Il calore estremo uccide più di inondazioni, tornado e uragani messi insieme, secondo i dati del CDC e della NOAA. Le temperature sopra i 35 gradi mettono sotto pressione la rete elettrica, specialmente quando milioni di persone accendono l’aria condizionata contemporaneamente. Se la rete cede, i blackout lasciano le persone senza condizionatori, e vulnerabili al calore che uccide.

Consigliare di impostare il termostato a 26 gradi non è socialismo, serve per prevenire i blackout. Cancellare le pagine che danno quel consiglio, durante un’ondata di calore storica, per non dare ragione a un sindaco democratico è folle, oltre che stupido. Significa lasciare che la politica prevalga su informazioni di pubblica utilità, con gravi conseguenze sulla sicurezza delle persone.