Le iconiche cuffie Bluetooth Marshall Major V oggi scontate del 40%

Se vuoi delle cuffie Bluetooth eccezionali spendendo il giusto approfitta di questa promozione che trovi solo su Amazon e fai il colpaccio. Oggi puoi avere le splendide Marshall Major V a soli 89,99 euro, invece che 149 euro.

C’è dunque uno sconto del 40% che ti permette di risparmiare 59 euro sul totale. Inoltre la promozione ti dà la possibilità di pagarle in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina. Sicuramente un’offerta da non lasciarsi sfuggire.

Marshall Major V: comode, belle e performanti

Le Marshall Major V fanno sicuramente del design il loro punto di forza, distinguendosi in modo netto da altri modelli. Possiamo infatti notare i cuscinetti quadrati on-ear con finitura premium e la rotella che ti permette di gestire in modo semplice e veloce il volume e le opzioni audio. L’archetto è regolabile e imbottito per garantire il massimo del confort e potrai chiudere gli auricolari verso l’interno così da poterle mettere tranquillamente una borsa o in uno zainetto e portartele con te.

Garantiscono un audio eccezionale con bassi potenti e corposi e alti e medi nitidi e cristallini che ti consentiranno di ascoltare la musica in modo estremamente coinvolgente. Mentre il microfono interno capta la tua voce per chiamate perfette. La connessione Bluetooth è veloce e con bassa latenza. Inoltre potrai collegarle con un cavo jack da 3,5 mm all’occorrenza. E potrai avvalerti di ben 100 ore di audio con una ricarica completa, anche in modalità wireless, per evitare di ricaricarle in continuazione.

Fai alla svelta perché come dicevamo è un’offerta davvero molto interessante e non durerà a lungo. Perciò fiondati su Amazon e acquista le tue Marshall Major V a soli 89,99 euro, invece che 149 euro. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.