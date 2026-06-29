Prestazioni audio top, microfono integrato e comfort: Corsair HS80 al 46%

Sei un appassionato di videogiochi e stai pensando di acquistare delle nuove cuffie da gaming che siano comode e garantiscano ottime prestazioni senza doverle strapagare? Allora probabilmente la soluzione si trova adesso su Amazon. Se fai alla svelta puoi aggiudicarti le mitiche Corsair HS80 a soli 69,99 euro, invece che 129,99 euro.

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Corsair HS80: meravigliose cuffie da gaming

Le Corsair HS80 sono indubbiamente delle ottime cuffie da gaming che garantiscono un eccellente audio, sia in entrata che in uscita, e una grande comodità per tenerle tutto il tempo che vuoi. Hanno infatti una fascia di sospensione che poggia delicatamente sulla testa e grandi cuscinetti morbidi che avvolgono le orecchie ma non stringono eccessivamente. Inoltre c’è un pulsante e una rotella, posti sul padiglione, che ti permetteranno di gestire il microfono e il volume comodamente.

Hanno driver al neodimio da 50 mm per un audio estremamente coinvolgente e realistico che simula un Surround 7.1 per un’esperienza davvero eccezionale. In più il microfono riesce a captare solo la tua voce e restituirla in modo cristallino così che potrai farti sentire perfettamente durante le partite online con gli amici. E con il pulsante dedicato lo puoi disattivare quando vuoi. Hanno l’illuminazione RGB dinamica che puoi personalizzare con colori ed effetti praticamente illimitati. Si collegano con il cavetto USB e sono dunque molto pratiche.

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