 Prestazioni audio top, microfono integrato e comfort: Corsair HS80 al 46%
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Prestazioni audio top, microfono integrato e comfort: Corsair HS80 al 46%

Le Corsair HS80 sono cuffie da gaming con microfono integrato che garantiscono ottime prestazioni, comfort e sono in offerta al 46%.
Prestazioni audio top, microfono integrato e comfort: Corsair HS80 al 46%
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Le Corsair HS80 sono cuffie da gaming con microfono integrato che garantiscono ottime prestazioni, comfort e sono in offerta al 46%.
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Corsair HS80: meravigliose cuffie da gaming

Le Corsair HS80 sono indubbiamente delle ottime cuffie da gaming che garantiscono un eccellente audio, sia in entrata che in uscita, e una grande comodità per tenerle tutto il tempo che vuoi. Hanno infatti una fascia di sospensione che poggia delicatamente sulla testa e grandi cuscinetti morbidi che avvolgono le orecchie ma non stringono eccessivamente. Inoltre c’è un pulsante e una rotella, posti sul padiglione, che ti permetteranno di gestire il microfono e il volume comodamente.

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Hanno driver al neodimio da 50 mm per un audio estremamente coinvolgente e realistico che simula un Surround 7.1 per un’esperienza davvero eccezionale. In più il microfono riesce a captare solo la tua voce e restituirla in modo cristallino così che potrai farti sentire perfettamente durante le partite online con gli amici. E con il pulsante dedicato lo puoi disattivare quando vuoi. Hanno l’illuminazione RGB dinamica che puoi personalizzare con colori ed effetti praticamente illimitati. Si collegano con il cavetto USB e sono dunque molto pratiche.

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Pubblicato il 29 giu 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
29 giu 2026
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