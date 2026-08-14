Samsung prepara cuffie over-ear: nome in codice Galaxy H1

Samsung avrebbe intenzione di ampliare il suo catalogo di dispositivi audio con il lancio di cuffie wireless over-ear, andando così a competere direttamente con alternative come Apple AirPods Max 2 e i tanti altri modelli della categoria già presenti sul mercato. L’indiscrezione arriva da una fonte solitamente molto affidabile quando si tratta del brand, il sito SamMobile.

Galaxy H1, le cuffie over-ear di Samsung

Il nome in codice assegnato internamente al dispositivo durante la progettazione sarebbe Galaxy H1, riferimento scovato nel codice dell’app Galaxy Wearable. L’accostamento alla connettività Bluetooth confermerebbe che si tratta di un modello senza fili (cosa comunque oggi ormai quasi da dare per scontato). La fonte dell’indiscrezione cita anche le JBL Tour One M3 come modello simile a quello in fase di sviluppo. Ricordiamo che il marchio è controllato da Harman, a sua volta di proprietà Samsung dopo l’acquisizione del 2016.

Non dovrebbero arrivare a breve, si prevede un lancio a inizio 2027, forse insieme alla prossima generazione di smartphone premium della serie Galaxy S. Per quanto riguarda le caratteristiche, sono attesi il supporto a Bluetooth 6.0, alla tecnologia SSC UHQ (Samsung Scalable codec, Ultra High Quality), la cancellazione attiva del rumore e l’integrazione di funzionalità AI, in linea con il trend del momento.

Nessuna informazione è trapelata in merito al design. L’immagine di copertina è di pura fantasia, generata con l’intelligenza artificiale. Quella allegata qui sopra è invece da ritenere solo indicativa, pubblicata da SamMobile. È certo che il form factor consentirebbe di raggiungere un’autonomia molto più elevata rispetto a quella degli auricolari wireless della gamma Galaxy Buds.

Samsung potrebbe far leva proprio sull’esperienza di Harman per confezionare il suo nuovo prodotto. Ricordiamo che l’azienda, oltra al già citato JBL, controlla anche altri marchi leader del settore come AKG e Harman Kardon, da tempo riferimenti per quanto riguarda le soluzioni audio.